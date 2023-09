„erLesen“ neu: Relaunch des ORF-III-Literaturformats mit Heinz Sichrovsky

Neue Folgen ab 26. September

Wien (OTS) - Die Stars des österreichischen und internationalen Buchmarktes – ab Herbst wieder regelmäßig in ORF III:

Kulturjournalist und Moderator Heinz Sichrovsky begrüßt am Dienstag, dem 26. September 2023, um 22.45 Uhr erstmals zum rundum erneuerten Format „erLesen“ Schrifstellerinnen und Schriftsteller sowie Prominente zum Literaturgespräch. Mit neuem Setting (Bar statt Bücherregal) und Konzept (Einzelgespräche statt Talkrunden), aufgezeichnet in der altbewährten Heimstätte – dem Altwarenmarkt der MA 48 –, stellt die Sendung im Rahmen des „ORF III Kulturdienstag“ die wichtigsten literarischen Neuerscheinungen der Saison vor. Heinz Sichrovsky spricht mit den Autorinnen und Autoren über ihr Werk, aber auch über ihre Lieblingslektüre, das aktuelle Tagesgeschehen, gesellschaftsrelevante Themen, Historisches sowie auch sehr Persönliches.

In der ersten Herbst-Ausgabe von „erLesen“ trifft Sichrovsky den Schweizer Bestsellerautor Martin Suter in Zürich und spricht mit ihm über sein neues Buch „Melody“. Nicht minder prominent geht es weiter mit dem deutschen Journalisten und Schriftsteller Tom Hillenbrand: In seinen Wissenschaftsthrillern „Hologrammatica“ und „Qube“ gibt der Autor visionäre Aussichten auf die heutige KI-Debatte und meldet sich diesen Herbst mit „Die Erfindung des Lächelns“ zurück. Der dritte Gast ist die preisgekrönte Salzburger Autorin Kathrin Röggla. Zuletzt hat es ihr Roman „Laufendes Verfahren“ auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft.

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber im Rahmen eines Fototermins zum Sendungs-Relaunch: „‚Die Literatursendung ,erLesen‘ hat seit 2017 in einer Wiener Institution, dem 48er-Tandler, ihre dauerhafte Heimstätte gefunden. Daher freut es mich besonders, dass wir nun nach der Sommerpause mit einem neuen Konzept des Erfolgsformats in die bewährten Räumlichkeiten zurückkehren dürfen. Großer Dank geht an die Stadt Wien und an MA 48-Abteilungsleiter Josef Thon, mit dem ORF III eine langjährige Partnerschaft verbindet.“

MA 48-Abteilungsleiter Josef Thon: „Es freut uns sehr, bereits seit sechs Jahren Gastgeber für ‚erLesen‘ sein zu dürfen. Viele prominente Schauspieler:innen, Buchautorinnen und -autoren sowie Zeitzeuginnen und -zeugen waren schon zu Gast in Wiens Secondhand-Markt. Sie sind wichtige Multiplikatoren für die sinnvolle Weiterverwendung von schönen Altwaren. Der 48er-Tandler ist nicht nur gut für die Umwelt und fürs Geldbörserl, sondern unterstützt auch karitative Einrichtungen.“

Kulturjournalist und Moderator Heinz Sichrovsky: „Nach 13 Jahren man selber bleiben, mehr noch, in erhöhtem Maß wieder man selber werden:

Das ist für eine Sendung allerhand. Heißt: ‚erLesen‘ widmet sich, wie am Anfang, ganz den Autorinnen und Autoren sowie ihren Büchern. Sie werden gefeiert, denn um sie geht es.“

Weitere Details zum Programmabend sind unter presse.orf.at abrufbar.

