Die Parlamentswoche vom 25. bis 29. September 2023

Pink Ribbon 2023, Unterrichtsausschuss, Weltraumkonferenz, internationale Termine

Wien (PK) - Anlässlich des internationalen Brustkrebstages am 1. Oktober laden die Zweite Präsidentin des Nationalrats Doris Bures und die Österreichische Krebshilfe zur Pink-Ribbon-Auftaktveranstaltung ins Parlament. Nach Abschluss der fünf Jahre dauernden Sanierungsarbeiten erstrahlt die berühmte rosa Schleife als Symbol für Bewusstseinsbildung und Solidarität heuer erstmals wieder an der Fassade des renovierten Hohen Hauses. Der Unterrichtsausschuss diskutiert über die von Minister Polaschek vorgelegte Novelle des Schulunterrichtsgesetzes für verpflichtende Kinderschutzkonzepte an den Schulen.

Montag, 25. September 2023

09.00 Uhr: Das Parlament ist Gastgeber für die diesjährige Europäische Interparlamentarische Weltraumkonferenz (EISC), die unter dem Motto "Space to support the green transition in an evolving space economy" steht. Eröffnungsworte sprechen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Abgeordnete Therese Niss und der Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) Josef Aschbacher. (Parlament, Nationalratssaal)

Dienstag,26. September 2023

10.00 Uhr: Eine albanische Delegation der Bilateralen Parlamentarischen Gruppe Albanien-Österreich besucht das Parlament und kommt mit Abgeordneten der Freundschaftsgruppe sowie mit Vertreter:innen des Außenpolitischen Ausschusses für Gespräche zusammen. (Parlament, Theophil Hansen Lokal 3)

10.00 Uhr: Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und die Österreichische Krebshilfe laden zur Pink-Ribbon-Auftaktveranstaltung. Erstmals nach fünf Jahre wird die rosa Schleife als Symbol für Bewusstseinsbildung und Solidarität wieder an der Fassade des Hohen Hauses am Ring angebracht. Um 10.00 Uhr finden sich Vertreter:innen des Nationalrats, des Bundesrats sowie der Österreichischen Krebshilfe zu einem Fototermin vor dem Parlament ein, um gemeinsam ein Zeichen im Kampf gegen Brustkrebs zu setzen.

Medienvertreter:innen werden gebeten, sich für den Fototermin vorab unter medienservice @ parlament.gv.at anzumelden.

10.30 Uhr: Der Unterrichtsausschuss debattiert über Berichte zu Corona-Hilfen an den Schulen aus dem Krisenbewältigungsfonds sowie über zwei Regierungsvorlagen zu den angekündigten neuen Ausbildungsmöglichkeiten für Elementarpädagog:innen und den verpflichtenden Kinderschutzkonzepten für Schulen. In Entschließungsanträgen geht es den Parlamentsfraktionen unter anderem um einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem 1. Geburtstag, den Umgang mit KI an Schule und eine Evaluierung des neuen Quereinstiegsmodells im Rahmen der Lehrkräfteinitiative für die Sekundarstufe Allgemeinbildung. (Parlament, Ludwig Wittgenstein Lokal 5)

17.00 Uhr: Am Abend steht der Nationalratssaal bei der Auftaktveranstaltung "Pink Ribbon 2023" im Zeichen der Vorsorge, Hilfe für Betroffene und der Verleihung des von der Krebshilfe initiierten Brustkrebsforschungspreises. Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und der Präsident der Österreichischen Krebshilfe Paul Sevelda sprechen die Eröffnungsworte. Nach der Präsentation der Pink Ribbon Aktion 2023 wird der Brustkrebs-Forschungspreis der Krebshilfe verliehen. (Parlament, Nationalratssaal)

Medienvertreter:innen werden gebeten, sich für die Auftaktveranstaltung "Pink Ribbon 2023" vorab unter medienservice @ parlament.gv.at anzumelden.

Donnerstag, 28. September 2023

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bundesratspräsidentin Claudia Arpa sind bei der zweitägigen Konferenz der Parlamentspräsident:innen der Mitgliedstaaten des Europarates in Dublin vertreten.

