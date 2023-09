LICHT INS DUNKEL: Neues Gala-Format lässt prominente Gäste für den guten Zweck antreten

Live-Übertragung der Sendung „Die Gala für LICHT INS DUNKEL“ am 18. November um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 18. November 2023, verwandelt sich die PlusCity in Linz/Pasching in das Zentrum von LICHT INS DUNKEL. Im Mittelpunkt steht eine spektakuläre Hauptabendshow, in der Menschen mit und ohne Behinderung aus Sport, Medien und Gesellschaft in inklusiven Teams in mehreren Duellen und Disziplinen für den guten Zweck antreten.

Die Inklusive Unterhaltungsshow bietet dabei nicht nur einen Wettkampf der besonderen Art, sondern wartet auch mit internationalen und nationalen Musik-Acts, darunter Florian Silbereisen, Thomas Anders, DJ Ötzi, Tina Naderer, Chris Steger und Alexander Eder, auf.

ORF 2 wird die Sendung „Die Gala für LICHT INS DUNKEL“ am 18. November um 20.15 Uhr live übertragen.

Inklusive Challenges mit Stars aus Sport, Kultur und Unterhaltung

Bei der neuen Ausrichtung der „Gala für LICHT INS DUNKEL“ treten vier inklusive Teams in Challenges aus Wissen, Geschicklichkeit und Sport gegeneinander an. Ziel für die einzelnen Teams ist es, viele Punkte zu erzielen, um so einen möglichst hohen Spendenbetrag für LICHT INS DUNKEL zu erspielen. Mit dabei sind u.a. Felix Neureuther, Thomas Morgenstern, Kristina Inhof, Nico Langmann, Jakob Seeböck, Fanny Stapf, Angelika Niedetzky und Miriam Labus. Unterstützt werden die Teilnehmer:innen von einem begeisterten Live-Publikum in der PlusCity in Linz/Pasching und Zuseher:innen vor dem Fernseher und online.

Neben der Vorstellung ausgewählter Inklusionsprojekte durch Barbara Stöckl, Peter Resetarits, Eva Pölzl und Tarek Leitner wird die Gala wieder mit internationalen und nationalen Musik-Acts aufwarten:

Florian Silbereisen, Thomas Anders, DJ Ötzi, Tina Naderer, Chris Steger und Alexander Eder werden u. a. in der PlusCity auftreten. Der Gala-Abend wird von Nina Kraft, Norbert Oberhauser und Andreas Onea moderiert.

„Radio-Oberösterreich-Familientag für LICHT INS DUNKEL“ im Vorfeld

Zur Einstimmung auf den Gala-Abend für LICHT INS DUNKEL findet in der PlusCity der zum Mitmachen einladende „Radio-Oberösterreich-Familientag“ statt. „Fit mit Philipp“ sendet dafür live aus der PlusCity, wobei der „Vorturner der Nation“ zusammen mit Besucherinnen und Besuchern seine Übungen absolvieren wird. ORF SPORT + und andere reichweitenstarke Programme des ORF (z. B. Bundesland heute, Radio Oberösterreich) werden im Laufe des Tages live in die PlusCity schalten. Das angebotene Unterhaltungsprogramm – vom Glücksrad bis zu Versteigerungen und Platzkonzerten der Militärmusik Oberösterreich – wird Tausenden Besucherinnen und Besuchern vor Ort einen hohen Spaßfaktor bieten und motivieren, für LICHT INS DUNKEL zu spenden.

Am 18. November 2023 sind die Spendentelefone in der Spendenzentrale von A1 bis Sendeschluss mit motivierten Telefonistinnen und Telefonisten besetzt. Unter 0800 664 2412 ist das Spendentelefon ganzjährig erreichbar.

Für LICHT INS DUNKEL kann das ganze Jahr über gespendet werden, alle Informationen zur Spendensammelaktion sind unter https://lichtinsdunkel.ORF.at abrufbar.

