Genossenschaft & Soziokratie: Erasmus+-Projekt GenSo präsentiert Guide für kooperatives Wirtschaften

Ideales Modell für selbstverwaltete Gemeinschaftsunternehmen rund um Energieproduktion, regionale Lebensmittelversorgung und zeitgemäße Arbeits- und Wohnformen

Wien/Augsburg (OTS) - Engagierte Menschen nehmen das Organisieren ihres wirtschaftlichen Umfelds immer öfter selbst in die Hand, sie wollen ihr Lebensumfeld nach ihren Bedürfnissen gestalten.

Damit gemeinsames, unternehmerisches Gestalten zum Wohl des verantwortungsvollen Miteinander gut gelingen kann, braucht es allerdings zuverlässige Rahmenbedingungen. Und da zeigen sich in der Praxis schnell die Grenzen der üblichen Rechtsformen wie Verein oder GmbH.

Praktizierende Genossenschafter:innen und erfahrene Soziokrat:innen sind überzeugt, dass die kompetente Kombination der altbewährten, selbstverwalteten Rechtsform mit der kreisweise Verantwortung verteilenden Organisationsmethode da wertvolle Dienste leisten kann.

GenSo-Guide als Gratis-Download

In einem EU-geförderten Projekt haben Vertreter:innen vom Soziokratie Zentrum (Sabine Colberg und Florian Bauernfeind) und von der Entrepreneurs-Genossenschaft Otelo eGen (Christof Baum und Marianne Gugler) ihre eigenen Erfahrungen durch Umfragen, Praxisrecherche, vertiefende Interviews mit erfahrenen Genossenschafter:innen und in Expert:innenrunden angereichert.



Die Essenz der Erkenntnisse steht ab sofort als GenSo-Guide (auf 44 Seiten) kostenfrei per Download auf der Projekt-Website zusammen mit Begleitmaterial bereit. Damit soll speziell Berater:innen und Gründer:innen ein kompakter Einblick geboten werden in dieses Kombinationsmodell und dazu ermutigt werden, sich drüber zu trauen.

Online-Symposium und Vertiefungs-Workshops

Vorgestellt und eifrig diskutiert wurden Praxiserfahrungen und rechtliche Verankerung am Mittwoch, den 20.09., mit mehr als 70 Expert:innen und Interessierten aus dem DACH-Raum beim GenSo-Online-Symposium. Ab Jänner 2024 werden zum Thema GenSo vertiefende Workshops angeboten (erster Workshop-Termin:11.01.2024).

GenSo ist ein EU-Projekt, gefördert durch das Erasmus+ Programm (Key Action 2).

Projektpartner sind Soziokratie Zentrum Österreich, Otelo eGen und Soziokratie Zentrum Augsburg.



Projektdetails und Download Genso-Guide

https://soziokratiezentrum.org/genso/

GenSo-Workshop für Berater:innen und Gründer:innen

https://oteloegen.at/genso-workshop/

Digitaler Guide zu Genossenschaft & Soziokratie GenSo - Modell für kooperatives Wirtschaften zum Gratis-Download

Rückfragen & Kontakt:

Otelo eGen

Christof Baum

+43 (0)699 11449621

christof.baum @ oteloegen.at

soziokratiezentrum.org/genso/

oteloegen.at