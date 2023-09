SPÖ-Termine von 25. September bis 1. Oktober 2023

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 25. September 2023:

SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler besucht im Rahmen seiner Comeback-Tour Salzburg. Infos unter https://tinyurl.com/bdhdjr76

Petra Bayr, SPÖ-Sprecherin für Außenpolitik und globale Entwicklung, nimmt an der Sitzung des Richterausschusses der Parlamentarischen Versammlung des Europarats in Paris teil. Dort wird das Hearing serbischer Kandidat*innen für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte stattfinden (Paris).

16.30 Uhr Pressegespräch zum Thema Kinderbetreuung mit SPÖ-Bundesfrauenvorsitzender Eva-Maria Holzleitner, BGM Thomas Speigner und gf. SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzender Korneuburg Patricia Katsulis (Gemeindezentrum Spillern, Sitzungssaal, Schulgasse 1, 2104 Spillern).

14.00 Uhr Die SPÖ-Frauen Steiermark laden zu einem Pressegespräch zum Thema "Aktuelle frauenpolitische Herausforderungen in Österreich und der EU" mit u.a. EP-Vizepräsidentin Evelyn Regner und SPÖ-Landesfrauenvorsitzender Elisabeth Grossmann. Anmeldung erforderlich unter julian.fladischer @ spoe.at (Café eleven, Kaiserfeldgasse 13, 8010 Graz).

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zu Vortrag und Diskussion „Polen vor dem Machtwechsel?“ mit Maria Skóra (Institut für Europäische Politik, leitende wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Projekt „RESILIO – Resilience observatory on the rule of law in Europe”) und Andreas Stadler (Österreichischer Botschafter in Polen). Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/3at2uduh (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, findet ein Gespräch mit Helene Schuberth (Chefökonomin des ÖGB) und Helfried Carl (Diplomat) zum Thema „Politik von unten“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/27kaxd6s (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 26. September 2023:

17.00 Uhr Die Zweite Präsidentin des Nationalrats Doris Bures und die Österreichische Krebshilfe laden zur Auftaktveranstaltung „Pink Ribbon 2023“ ins Parlament am Ring. Um 10.00 Uhr finden sich Vertreter*innen des Nationalrats, darunter SPÖ-Klubobmann Philipp Kucher und die stv. SPÖ-Klubvorsitzende Eva-Maria Holzleitner, des Bundesrats sowie der Österreichischen Krebshilfe zu einem Fototermin ein, um gemeinsam ein Zeichen im Kampf gegen Brustkrebs zu setzen. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/445h2vhn (Parlament).

MITTWOCH, 27. September 2023:

SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler besucht im Rahmen seiner Comeback-Tour Wien. Infos unter https://tinyurl.com/bdhdjr76

Petra Bayr reist in ihrer Funktion als Vorsitzende des Europäischen Parlamentarischen Forums für sexuelle und reproduktive Rechte nach Genf zur Sitzung des parlamentarischen Netzwerkes (Genf).

18.30 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zum Vortrag und der Buchpräsentation „Die demokratische Republik 1918 bis 1934“. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/2hvbxje4 (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

DONNERSTAG, 28. September 2023:

10.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zu Vortrag und Diskussion zum Thema „Parliamentary Elections in Slovakia“. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/5n72vzem. Die Diskussion in englischer Sprache findet in Kooperation mit dem Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM) und der Politischen Akademie der ÖVP statt (Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, Hahngasse 6/1/24, 1090 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, findet ein Gespräch mit Katja Hoyer (Kolumnistin der Washington Post) zum Thema „Wer diesseits und jenseits der Mauer sitzt“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/43nvfzt3 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

SAMSTAG, 30. September 2023:

SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler besucht im Rahmen seiner Comeback-Tour Oberösterreich. Infos unter https://tinyurl.com/bdhdjr76

