AstraZeneca wird Partner des Future Health Labs: Innovatives Engagement für die Gesundheit der Zukunft in Österreich

Wir freuen uns sehr, Partner des Future Health Labs zu sein. Durch dieses Engagement wollen wir mitwirken, das Gesundheitssystem besser zu machen und fit für die Zukunft zu gestalten. Die Forschung von AstraZeneca und unsere innovativen Medikamente können dazu beitragen, die Last chronischer Erkrankungen für die Betroffenen als auch für das Gesundheitswesen zu reduzieren. Filippo Fontana, Geschäftsführer von AstraZeneca Österreich 1/2

Durch unsere Forschung sind wir bei AstraZeneca führend in der Entwicklung neuer Medikamente – etwa in der Onkologie, bei Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen aber auch Autoimmunerkrankungen. Über unsere Medikamente hinaus sehen wir es als unsere gesellschaftliche Verantwortung, zur Transformation des Gesundheitswesens beizutragen, um den gerechten Zugang zu leitlinienbasierter Diagnose und Therapie für alle Patient:innen zu verbessern. Dafür gehen wir Partnerschaften im Gesundheitswesen ein und unterstützen die Missionen des Future Health Labs, die Zukunft der Gesundheit Österreichs ganzheitlich und innovativ zu gestalten. Dr. Botond Ponner, Medical Director AstraZeneca Österreich 2/2

AstraZeneca Österreich wird als erstes Pharmaunternehmen Partner des Future Health Labs (FHL).

Als führendes Pharmaunternehmen in klinischer Forschung in Österreich setzt AstraZeneca sein Engagement für die Gesundheit der Bevölkerung fort.

Die Partnerschaft mit dem FHL unterstreicht das Ziel von AstraZeneca Österreich, das Gesundheitssystem über die Medikamente hinaus zu stärken.



AstraZeneca Österreich ist stolz darauf, seine Partnerschaft mit dem Future Health Lab (FHL) bekanntzugeben, einer Initiative, die darauf abzielt, das Gesundheitssystem Österreichs durch Innovation zu transformieren. Die feierliche Eröffnung des FHL fand am 21. September 2023 in Anwesenheit hochrangiger Persönlichkeiten aus dem österreichischen Gesundheitswesen statt. Als erstes Pharmaunternehmen, das dem FHL beitritt, leistet AstraZeneca so einen nachhaltigen Beitrag zur Weiterentwicklung des österreichischen Gesundheitswesens.

Als eines der am stärksten wachsenden forschenden Pharmaunternehmen und Unternehmen mit den meisten klinischen Studien in Österreich, ist sich AstraZeneca seiner lokalen Verantwortung für das Gesundheitssystem und die Patient:innen bewusst – auch über Medikamente hinaus. Aus diesem Grund und um gemeinsam mit den wichtigsten Akteuren im Gesundheitswesen zur Verbesserung des Gesundheitssystems beizutragen, wird das Unternehmen nun Partner des Future Health Labs.

Filippo Fontana, Geschäftsführer von AstraZeneca Österreich, erklärt: „ Wir freuen uns sehr, Partner des Future Health Labs zu sein. Durch dieses Engagement wollen wir mitwirken, das Gesundheitssystem besser zu machen und fit für die Zukunft zu gestalten. Die Forschung von AstraZeneca und unsere innovativen Medikamente können dazu beitragen, die Last chronischer Erkrankungen für die Betroffenen als auch für das Gesundheitswesen zu reduzieren. “

Starke Partnerschaften für innovative Lösungen

Der Future Health Lab arbeitet im Rahmen einer breiten Partnerschaft mit wichtigen Entscheidungsträgern und Institutionen des Gesundheitssystems zusammen, darunter unter anderem das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK), die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) und die Wirtschaftsagentur Wien (WAW). Diese Zusammenarbeit schafft eine einzigartige, offene Plattform, um die größten Herausforderungen des Gesundheitswesens aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und gemeinsam innovative Lösungen zu finden.

„ Durch unsere Forschung sind wir bei AstraZeneca führend in der Entwicklung neuer Medikamente – etwa in der Onkologie, bei Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen aber auch Autoimmunerkrankungen. Über unsere Medikamente hinaus sehen wir es als unsere gesellschaftliche Verantwortung, zur Transformation des Gesundheitswesens beizutragen, um den gerechten Zugang zu leitlinienbasierter Diagnose und Therapie für alle Patient:innen zu verbessern. Dafür gehen wir Partnerschaften im Gesundheitswesen ein und unterstützen die Missionen des Future Health Labs, die Zukunft der Gesundheit Österreichs ganzheitlich und innovativ zu gestalten. “, fügt Dr. Botond Ponner, Medical Director AstraZeneca Österreich hinzu.

AstraZeneca: Ein wesentlicher Partner im österreichischen Gesundheitswesen

AstraZeneca Österreich hat sich in den letzten 60 Jahren als bedeutender Partner im österreichischen Gesundheitswesen etabliert und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung. Mit einem breiten Portfolio an innovativen Medikamenten ermöglicht das Unternehmen die Behandlung von vier der fünf tödlichsten Krankheiten*. Die führende Rolle in klinischer Forschung, Wachstum und Investitionen in Österreich sowie diverse Kooperationen mit medizinischen Organisationen fördern nicht nur das Wohlergehen der Patient:innen sondern haben auch positive wirtschaftliche Auswirkungen. AstraZeneca wächst über dem Branchenschnitt und trägt zur regionalen Wertschöpfung bei, indem hochqualifizierte Arbeitsplätze geschaffen und die berufliche Entwicklung der Mitarbeiter:innen gefördert wird.

AstraZeneca hat sich zudem einer gesunden Gesellschaft auf einem gesunden Planeten verpflichtet, mit dem Ziel einer Gesundheitsversorgung mit Netto-Null-Emissionen.

Über AstraZeneca

AstraZeneca ist ein globales, forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt innovative Arzneimittel schwerpunktmäßig in den Therapiebereichen Onkologie, Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen, Atemwegs-, Infektions- und Autoimmunerkrankungen sowie Seltene Erkrankungen. AstraZeneca agiert in über 100 Ländern und seine innovativen Medikamente werden von Millionen Patient:innen weltweit angewendet.

AstraZeneca Österreich zählt zu den führenden forschenden Pharmaunternehmen am heimischen Markt und ist die Nummer 1 bei klinischen Studien in Österreich. So leistet das Unternehmen einen unverzichtbaren Beitrag zur Entwicklung von Therapien und Heilung oder Linderung von Krankheiten.

* Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Neoplasmen (bösartige Neubildungen/Tumore), CKD, COPD und Diabetes

