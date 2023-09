AK Preismonitor: Billige Produkte im Preishoch!

Günstige Lebens- und Reinigungsmittel bleiben im September-Jahresvergleich teuer, im Zwei-Jahresvergleich sind die Preiserhöhungen alarmierend

Wien (OTS) - Günstige Lebens- und Reinigungsmittel kosten im September um durchschnittlich etwa acht Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Besonders auffällig ist der Preisanstieg bei einzelnen Waren. Für Konsument:innen sind die Teuerungen ein echter Preisschock. Denn im Vergleich zu vor zwei Jahren sind die Erhöhungen inzwischen alarmierend – der Einkaufskorb verteuerte sich in zwei Jahren um durchschnittlich rund 43 Prozent! Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor von 40 preiswertesten Lebens- und Reinigungsmitteln bei sieben Supermärkten und Diskontern.

Im September 2022 kostete ein Einkaufskorb mit preiswertesten Produkten durchschnittlich 68,10 Euro, im September 2023 stieg der Preis auf durchschnittlich 73,30 Euro (plus 7,6 Prozent). Viele günstige Lebens- und Reinigungsmittel sind nach wie vor spürbar teuer für Konsument:innen.

So viel mehr kosten nun günstige Marmelade, Zucker, Pizza & Co. als noch 2022 und 2021 – acht Beispiele (Durchschnittspreise in Euro, Grundpreise, Teuerung gerundet)

~

Produkt - 09/21 - 09/22 - 09/23 - Teuerung zu 09/22 - T. zu 09/21x)

Marmelade1) (1 kg) - 1,53 - 1,53 - 3,01 - plus 97% - plus 97%

Zucker2) (1 kg) - 0,78 - 0,94 - 1,40 - plus 49% - plus 81%

Cola (1 Liter) - 0,24 - 0,30 - 0,44 - plus 46% - plus 81%

Pommes frites (1 kg) - 1,12 - 1,29 - 1,85 - plus 43% - plus 65%

Orangensaft (1 Liter) - 0,89 - 0,98 - 1,33 - plus 37% - plus 50%

Pizza Margherita (1 kg) - 2,72 - 3,30 - 4,45 - plus 35% - plus 64%

Spülmittel3) (100 Anwend.) - 0,35 - 0,37 - 0,49 - plus 33% - plus 39%

Taschentücher (100 Stk) - 0,55 - 0,67 - 0,83 - plus 25% - plus 51%

~

x) Details unter wien.arbeiterkammer.at/preismonitor; 1) Marillenmarmelade; 2) Feinkristallzucker; 3) Geschirrspülmittel

Sehr krass ist der Vergleich der Teuerungen zu September 2021 bei allen Produkten. Sonnenblumenöl kostet zwar im Vergleich zu September 2022 wieder um rund 24 Prozent weniger, im Vergleich zu September 2021 zahlen Konsument:innen jedoch nach wie vor um rund 101 Prozent mehr! Der Preis für griffiges Weizenmehl ist zwischen 2021 und 2023 um satte 113 Prozent nach oben geschnellt. Für Penne-Nudeln heißt es um 90 Prozent, für Kartoffeln um 80 Prozent und für Zahnpaste um 71 Prozent mehr zahlen als noch vor zwei Jahren.

Zum AK Preismonitor: Die AK hat zwischen 4. und 7. September 40 preiswerteste Lebens- und Reinigungsmittel bei sieben Supermärkten und Diskontern in Wien erhoben. Die Geschäfte: Billa, Billa Plus, Spar, Interspar, Hofer, Penny und Lidl. Bei den ausgewählten Produkten erhob die AK das preiswerteste, erhältliche Produkt (also das mit dem günstigen Grundpreis). Aktionen sind berücksichtigt, nicht aber Kund:innenkarten- oder Mengen-Vorteilspreise.

SERVICE: Den AK Preismonitor finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at/preismonitor.

