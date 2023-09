Ludwig/Gaál: Rathaus-Fassade erstrahlt in neuem Glanz

Sanierung des Wiener Rathauses im Zeit- und Kostenplan: Natursteinfassade fertig gestellt

Wien (OTS) - Nach der Runderneuerung sieht man dem 1883 von Friedrich von Schmidt erbauten Rathaus sein fortgeschrittenes Alter nicht an. Damit erstrahlt einer der bedeutendsten Bauten der Ringstraße wie neu. Der 10. Bauabschnitt und damit die letzten Arbeiten an der Natursteinfassade des Wiener Rathauses wurden soeben abgeschlossen. 2012 wurde mit der aufwändigen Sanierung der Natursteinfassade begonnen. Jetzt konnte sie – im ursprünglich veranschlagten Zeit- und Kostenplan – fertiggestellt werden.



Bürgermeister Michael Ludwig und Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál besuchten die fertiggestellte Rathausfassade.

„Die Fassade des Wiener Rathauses erstrahlt wie neu. Eindrucksvoll ist, dass diese besonders anspruchsvolle Sanierung im Zeit- und Kostenplan abgewickelt wurde. Es ist beeindruckend, wie detailgetreu die Expertinnen und Experten die Fassade und ihre Figuren und Reliefs restauriert haben. Damit ist das Rathaus einmal mehr ein Kunstwerk für alle Wienerinnen und Wiener. Zugleich geht das Rathaus als Vorzeigebeispiel der Wiener Sonnenstromoffensive voran – etwa mit der neuen Photovoltaikanlage auf dem Dach“, so Bürgermeister Michael Ludwig.

„Ich freue mich sehr, dass die Sanierung des Wiener Rathauses ins Finale geht. Schritt für Schritt wurde und wird das Rathaus behutsam an aktuelle Anforderungen angepasst und klima- und zukunftsfit gemacht – etwa mit der neuen Photovoltaikanlage, mit der Fernkälte und mit LED-Beleuchtung. Die sanierte Fassade verleiht dem Rathaus als einem Wahrzeichen unserer Stadt einen besonderen Glanz“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.



11 Bauabschnitte von 2012 bis 2024: Natursteinfassade wurde behutsam saniert, Skulpturen und Reliefs restauriert

Bei keinem anderen der großen Ringstraßenbauten wurde so viel Naturstein verwendet. Die freie Bewitterung, der die Rathaus-Fassaden 130 Jahre ausgesetzt waren, hatte deutliche Spuren an den Natursteinoberflächen hinterlassen. In mehr als einem Jahrzehnt wurde die gesamte Fassade behutsam restauriert – und nun abgeschlossen.

Der Hauptturm, die Nebentürme, die Skulpturen und Reliefs an dem geschichtsträchtigen Gebäude: All das wurde vom Projektmanagement des Bau- und Gebäudemanagements der Stadt Wien in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt und von erfahrenen Restaurator*innen umgesetzt.

Eine Besonderheit bei der Restaurierung: Vier Figuren an der Front Felderstraße, die im 2. Weltkrieg durch einen Bombentreffer zerstört worden waren, wurden im Zuge der Sanierung aufwändig und in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt rekonstruiert – jene Figuren, die die bürgerlichen Berufe des Buchdruckers, des Kaufmanns, des Arztes sowie des Rechtsgelehrten darstellen.

Die Arbeiten am Rathaus wurden bzw. werden in 11 Bauabschnitten ausgeführt und die einzelnen Bauabschnitte umfassen durchschnittlich 3.200 m² Fassadenfläche. Mit dem 10. Bauabschnitt wurden sowohl die Fassadensanierungen, als auch die Erneuerung der Festbeleuchtung abgeschlossen.

Grundsätzliches Ziel der gesamten Sanierungsmaßnahmen war eine Wiederherstellung der ursprünglichen ästhetischen Einheit der ausschließlich aus Naturstein gestalteten Fassade. Entsprechend der denkmalpflegerischen Zielsetzung lag ein Schwerpunkt der Arbeiten bei der Steinergänzung und Rekonstruktion mit Naturstein.

Mit dem 11. und damit letzten Bauabschnitt startet planmäßig im Herbst auf der Rathausplatzseite die Sanierung der Freitreppe, welche bis 2024 fertiggestellt sein soll.

Das Bau- und Gebäudemanagement der Stadt Wien baut und betreibt Gebäude für die Stadt und hält sie in Schuss. Dazu gehört auch die Umsetzung der ersten umfassenden Sanierung der Natursteinfassaden seit der Errichtung des Wiener Rathauses.

Daten und Fakten zur Sanierung des Wiener Rathauses

Das Wiener Rathaus wurde von 1872 bis 1883 im Stil der Neugotik erbaut (Architekt: Friedrich von Schmidt). Die gesamte Natursteinfassadenfläche des Wiener Rathauses umfasst rund 40.000 Quadratmeter. Für die Fassaden wurden bei der Errichtung 30.000 Kubikmeter Quaderstein und 10.000 Kubikmeter Bruchstein eingesetzt. Die Höhe des Hauptturmes beträgt 97,9 Meter, mit Rathausmann sind es 103,3 Meter. Die Höhe der vier Seitentürme beträgt 65 Meter.



- Zeit der Sanierungsarbeiten: 2012 bis voraussichtlich 2024

- Bauabschnitte: 11

- Materialien: vorwiegend Algenkalk und Kalksandstein

- Figuren an der Fassade: 76 (74 an der Außenseite und 2 im Arkadenhof)

- 2035 Fenster

- Grundstückfläche: 19.592 m2

- Verbaute Fläche: 14.067 m2

- Gesamte Innenhoffläche: 5.525 m2

- Arkadenhoffläche: 2.806 m2

- Höhe des Hauptturmes: 98 m (mit Rathausmann: 103,3 m)

- Höhe der vier Seitentürme: 65 m

- Höhe der Eckturmdächer: 44 m

- Höhe der Turmdächer über der Einfahrt: 53 m / Schluss

