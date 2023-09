Das Belvedere. 300 Jahre Ort der Kunst

Buchpräsentation und Ö1 Artist Talk mit Stella Rollig, Wolfgang Ullrich, Margot Pilz, Jojo Gronostay und Christine Scheucher am 25. September

Wien (OTS) - 2023 feiert das Belvedere sein 300-Jahr-Jubiläum und blickt dabei in die Zukunft. Eine umfassende Publikation und eine öffentliche Diskussion am 25. September beleuchten den Wandel des Museumsbegriffs über drei Jahrhunderte: Wie muss sich das Museum verändern, damit es relevant bleibt?

Generaldirektorin Stella Rollig: In der aktuellen Museumsarbeit beschäftigen uns neben den traditionellen Aufgaben besonders die Themen Inklusion, Zugänglichkeit, Diversität, Nachhaltigkeit und digitale Transformation. Das Jubiläumsjahr lädt dazu ein, die Vergangenheit zu reflektieren und das Museum von morgen zu entwerfen.

Ö1 Artist Talk Der Kontext macht die Kunst! 300 Jahre Belvedere

Am 25. September ab 18.30 Uhr laden Ö1-Redakteurin und Moderatorin Christine Scheucher und Belvedere-Generaldirektorin Stella Rollig den Kulturwissenschaftler und Buchautor Wolfgang Ullrich sowie die Künstler*innen Margot Pilz und Jojo Gronostay zum Artist Talk ins Untere Belvedere. Diskutiert wird anlässlich des Jubiläumsjahrs über die wechselvolle Geschichte des Hauses als eines der ersten öffentlichen Museen Europas und über die Aufgaben und Herausforderungen, die das Belvedere heute und in Zukunft zu bewältigen hat. Denn der Musentempel von einst hat längst nichts mehr mit dem Museum von heute zu tun. Das Museum des 21. Jahrhunderts ist Bildungseinrichtung und Tourismusmagnet, Bühne politischen Handelns und Treffpunkt einer diverser werdenden Community.

Im Rahmen des Ö1 Artist Talk wird die im De Gruyter Wissenschaftsverlag erschienene Jubiläumspublikation Das Belvedere. 300 Jahre Ort der Kunst präsentiert.

Publikation Das Belvedere. 300 Jahre Ort der Kunst

In der Ausstellung Das Belvedere. 300 Jahre Ort der Kunst, die noch bis 25. Februar 2024 in der Orangerie zu sehen ist, setzt sich das Haus mit seiner eigenen Geschichte als Museum und mit der wechselhaften Nutzung auseinander. Der Forschungsband Das Belvedere. 300 Jahre Ort der Kunst ist kein Katalog zur Ausstellung, sondern eine eigenständige Veröffentlichung zum Jubiläumsjahr. Beiträge von 33 Autor*innen der internationalen Wissenschaftscommunity erzählen differenziert und fundiert die Geschichte der musealen Nutzung des Belvedere und gehen über Epochengrenzen hinweg gemeinsamen Fragestellungen nach: Welche Ordnungskonzepte manifestieren sich in den Kunstpräsentationen? Wie zeitgemäß waren diese im internationalen Vergleich? Welches Publikum sollte damit angesprochen werden? Generaldirektorin Stella Rollig und Christian Huemer, Leiter des Belvedere Research Center, sind für die Herausgabe des Bandes verantwortlich. Mit der Gestaltung der knapp 400 Seiten mit fast 300 Abbildungen zwischen goldgeprägten Buchdeckeln gelang der Grafikerin Marie Artaker ein Beispiel zeitgenössischer Buchkunst.

Wir sehen den Band nicht als Festschrift, sondern als kritische Hommage. Interessiert hat uns etwa, welche heute relevanten Fragen wir an die Vergangenheit stellen können – passend zum Motto des Belvedere ‚A museum that matters‘, das Demokratisierung, Teilhabe und Inklusion in den Fokus rückt , so Christian Huemer.

Das Belvedere. 300 Jahre Ort der Kunst

398 Seiten, 268 Abbildungen, Format: 19 × 26 cm

Herausgegeben von Stella Rollig und Christian Huemer im De Gruyter Wissenschaftsverlag

Autor*innen: Johanna Aufreiter, Björn Blauensteiner, Brigitte Borchhardt-Birbaumer, Thomas DaCosta Kaufmann, Christiane Erharter, Nora Fischer, Anna Frasca-Rath, Antoinette Friedenthal, Martin Fritz, Thomas W. Gaehtgens, Sabine Grabner, Katinka Gratzer-Baumgärtner, Cäcilia Henrichs, Alice Hoppe-Harnoncourt, Christian Huemer, Georg Lechner, Stefan Lehner, Gernot Mayer, Monika Mayer, Sabine Plakolm-Forsthuber, Georg Plattner, Matthew Rampley, Luise Reitstätter, Stella Rollig, Claudia Slanar, Franz Smola, Nora Sternfeld, Silvia Tammaro, Wolfgang Ullrich, Leonhard Weidinger, Christian Witt-Dörring, Luisa Ziaja, Christoph Zuschlag

Grafikdesign: Marie Artaker

Deutsche & englische Ausgabe um EUR 39,– in allen Shops des Belvedere oder online HIER erhältlich.



Der Kontext macht die Kunst! 300 Jahre Belvedere

Ö1 Artist Talk mit Stella Rollig, Wolfgang Ullrich, Margot Pilz und Jojo Gronostay

Moderation: Christine Scheucher



Kostenlose Veranstaltungstickets sind online unter belvedere.at/programm buchbar.

Datum: 25.09.2023, 18:30 - 20:00 Uhr

Ort: Unteres Belvedere

Rennweg 6a, 1030 Wien, Österreich

Url: https://tickets.belvedere.at/event/oe1-artist-talk-der-kontext-macht-die-kunst-300-jahre-belvedere

