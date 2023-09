Adidas und Geek+ eröffnen ein neues, hochmodernes automatisiertes Distributionszentrum

Suzhou, China (ots/PRNewswire) - SUZHOU, China, 21. September 2023 /PRNewswire/-- Geek+, der weltweit führende Anbieter von mobilen Robotern für die Logistik, und Adidas, die führende globale Sportbekleidungsmarke, schließen sich zusammen, um die große Eröffnung ihres hochmodernen automatisierten Distributionszentrums in Suzhou, China, bekannt zu geben, was eine bemerkenswerte Errungenschaft in ihrer strategischen Partnerschaft markiert.

Dieses vollautomatisierte Lager- und Distributionszentrum mit einer Fläche von 139.000 Quadratmetern setzt mit seinem hohen Maß an Geschwindigkeit und Flexibilität in der Lagerlogistik einen neuen Industriestandard. Das Distributionszentrum kann mehr als eine Million Artikel pro Tag verarbeiten und hat die Kapazität, zehn Millionen Kleidungsstücke und Schuhe in seinen Einrichtungen zu lagern.

Die Logistikroboter von Geek+ bewältigten verschiedene Herausforderungen in der Logistik und Lagerhaltung von Adidas. Dazu gehörten Anpassungen für die Erkennung des Artikelstandorts, was die Betriebssicherheit erheblich erhöht und perfekt auf die Bedürfnisse der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine ausgerichtet ist. Diese Lösung optimierte außerdem die Effizienz der Roboterhandhabung durch intelligente Planungslogik, steigerte die Gesamteffizienz und verbesserte die Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter im Logistikzentrum, wodurch die Mitarbeiterbindung erhöht wurde.

Ham Ohlmeyer, Global Chief Financial Officer von Adidas, sagte: „Mit der Einrichtung dieses Zentrums zielt Adidas darauf ab, die Reaktionsfähigkeit der Lieferkette zu erhöhen, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern. Wir gehen davon aus, dass diese Logistikfortschritte wertvolle Erkenntnisse für die globale Expansion von Adidas liefern werden".

Yong Zheng, Gründer und CEO von Geek+, sagte: „Als Pionier in der intelligenten Logistik freut sich Geek+, Adidas dabei zu unterstützen, die Flexibilität der Lagerlogistik zu verbessern und letztendlich das Verbrauchererlebnis zu verbessern. Adidas und Geek+ verfügen über eine langjährige und robuste Grundlage bei der Zusammenarbeit, und diese Einweihung markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Partnerschaft zwischen beiden und stellt eine entscheidende Innovation in der Branche dar".

Über Adidas:

Adidas ist eine weltweit führende Sportbekleidungsmarke, die sich der Bereitstellung hochwertiger Sportschuhe, Bekleidung und Accessoires verschrieben hat. Mit einer reichen Tradition, die bis 1949 zurückreicht, ist die Marke bekannt für ihre innovativen Designs, modernsten Technologien und ihr Engagement, Sportlern dabei zu helfen, deren bestmögliche Leistung zu erzielen. Adidas hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach, Deutschland, und beschäftigt weltweit mehr als 59.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2022 weltweit mehr als 22,5 Milliarden Euro Umsatz. Adidas konzentriert sich auf professionelle sportliche Leistung, bequeme Sportbekleidung und trendige Sportklassiker. Die Marke bietet eine vielfältige Produktpalette, die den Bedürfnissen der Verbraucher sowohl im Sport, als auch beim täglichen Tragen gerecht wird.

Weitere Informationen erhalten Sie auf https://www.adidas-group.com/en/ oder news.adidas.com

Über Geek+

Geek+ ist ein weltweit führender Anbieter von Roboterlösungen für die Logistik. Wir entwickeln autonome mobile Roboter (AMR) -Lösungen, um eine flexible, zuverlässige und hocheffiziente Automatisierung für Lagerhäuser und das Management von Lieferketten zu realisieren. Geek+ genießt das Vertrauen von mehr als 700 weltweit führenden Unternehmen der Branche und ist als Weltmarktführer für autonome mobile Roboter anerkannt. Geek+ wurde 2015 gegründet und beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeiter mit Niederlassungen in den folgenden Ländern: Vereinigte Staaten, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Japan, Südkorea, Festlandchina, Hongkong SAR und Singapur.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.geekplus.com/

