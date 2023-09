Stocker: „Herbert Kickl hat Angst vor den Bürgern“

Kickl ist seit 30 Jahren Teil des politischen Systems

Wien (OTS) - „Herbert Kickl hat scheinbar Angst vor den Bürgern“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, bezugnehmend auf die Ankündigung der FPÖ, dass Herbert Kickl nicht wie alle anderen Parteichefs am Puls24-Bürgerforum teilnimmt.

„Kickl spricht immer vom ‚System‘ und ‚Eliten’ und propagiert: ‚wir da unten gegen die da oben’. Jedoch ist er und die FPÖ Teil des ‚Systems‘ und zählt selbst zum Establishment. Denn er ist seit 30 Jahren für die FPÖ in Spitzenpositionen tätig und war an allen Hebeln der Macht – auf Steuerzahler-Kosten. Dies ist grundsätzlich nicht verwerflich, aber er braucht dann nicht vom Kampf gegen das System reden, wenn er es selbst ist. Die FPÖ und Kickl stehen für das ‚System‘ und die ‚Eliten‘. Und seine Agenda ist klar: Radikalität, das Schüren von Ängsten, Verbrüderung mit den Identitären und russlandfreundliche Politik. Für die Menschen leistet er damit nichts“, so Stocker abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/