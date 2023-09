Internationaler Tag der Alleinerziehenden 2023

Wir feiern uns selbst, weil uns niemand feiert.

Wien (OTS) - Ein Feiertag zum Sich-Selber-Feiern

Bereits zum 4. Mal wird der von Monika Grußmann nach Wien importierte Internationale Tag der Alleinerziehenden im Öffentlichen Raum gefeiert. Der Feiertag wurde 2019 von Wendula Strube in Berlin ausgerufen und seither haben schon mehrere Länder begonnen mitzufeiern: Alleinerzieher*innen in der Schweiz, Norwegen, Deutschland, Österreich, Frankreich und sogar Ungarn feiern an diesem Tag sich selbst auf vielfältige Weise.

Der Verein Feministische Alleinerzieher*innen - FEM.A, der Alleinerzieher*innen österreichweit Hilfe anbietet und für ihre Rechte kämpft, unterstützte den IDSP in Wien von Beginn an. 2023 hat FEM.A den September zum Monat der Alleinerziehenden erklärt. Obfrau Andrea Czak dazu: „Alleinerzieher*innen werden mit der Sorgearbeit und den finanziellen Schwierigkeiten von unserer Gesellschaft allein gelassen. Monika Grußmann setzt mit dem IDSP ein Zeichen, damit Alleinerzieher*innen einmal im Jahr zumindest sich selbst feiern können – und zwar ohne dass sie gleichzeitig Care Arbeit leisten müssen.“

Den krönenden Abschluss des Monats der Alleinerzieher*innen feiern die befreundeten Organisationen also gemeinsam. Am Internationalen Tag der Alleinerziehenden können Alleinerzieher*innen die Dauerüberlastung kurz vergessen und sich selbst feiern.

Mariahilf lebt das Motto “Miteinander in Mariahilf”.

Dank der freundlichen Aufnahme und tollen Unterstützung durch die Bezirksvorstehung, die WIG-Wiener Gesundheitsförderung und viele andere größere oder kleinere Player sowie viel ehrenamtliche Eigenleistung engagierter Aktivist*innen rund um Monika Grußmann erwartet am 28.9. ab 16 Uhr alle Wiener Alleinerzieher*innen und ihre Kinder ein tolles Programm auf dem Fritz Grünbaum Platz, direkt neben dem Haus des Meeres:

Gönn Dir! Heute ist das nicht einfach nur so dahingesagt...

Die Kinder werden ab 16:00 Uhr im ega Frauen im Zentrum von den Kinderfreunden bestens betreut, während die Elts 100m entfernt einen Nachmittag voller Besonderheiten erwartet.



Eine Festtafel und mehrere beflissene Kellner, gesponsert vom Café Wortner, laden ein, sich kulinarisch verwöhnen und bedienen zu lassen.



Um 17:00 nimmt die Band RONKATONK die Feiernden mit in eine völlig andere und deswegen sehr entspannende Welt, ganz weit weg vom Alleinerziehendenalltag.



Im Anschluss wartet eine Tombola mit ausgesuchten Geschenken, gespendet von Geschäften, in denen schmale Alleinerzieher*innenbudgets kaum je für einen Einkauf reichen.





Alleinerzieher*innen zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Zusätzlich wird die Ausstellung “Alleinerziehende zwischen Wunsch und Wirklichkeit” direkt auf dem Platz gezeigt. 10 großformatige Fotografien, kuratiert und hergestellt von Alleinerzieher*innen - poetische, erschütternde, lustige und schöne Bilder mitten aus dem Erleben dieser Lebensphase, perfekt in Szene gesetzt von den Fotograf*innen Elisabeth Pollak, Aljoscha Walser und Michael Schmid.



Die Bilder werden danach zur Wanderausstellung und eröffnen am 10.10.2023 die Mariahilfer Frauenwochen 2023.





Straßenfest & Ausstellung

28.9.2023 | 16-19 Uhr

Fritz Grünbaum Platz

1060 Wien





Spenden an:

2809IDSP - Internationaler Tag Alleinerziehender

AT42 2011 1844 5717 5400

- Luxuriöse Tombola Geschenke werden noch gesucht!

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen Verein 2809IDSP:

Erika Schrinner

2809idsp.austria @ gmail.com

T: +43 680 2205951



Ansprechpartnerin Verein Feministische Alleinerzieherinnen – FEM.A

Geschäftsführende Obfrau Andrea Czak

andrea.czak @ verein-fema.at

Tel. +43 6991 97 10 306