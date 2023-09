Empfehlung des ORF-Publikumsrats

Wien (OTS) - Der ORF-Publikumsrat hat in seiner Plenarsitzung am Donnerstag, dem 21. September 2023, unter dem Vorsitz von Mag. Walter Marschitz folgende Empfehlung beschlossen:

Empfehlung des Publikumsrats zum Programmauftrag „Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge fördern“

Die Publikumsratsumfrage zum Thema Wirtschaft, Europa und Sicherheit hat ergeben, dass der gesetzliche Programmauftrag des ORF „Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge zu fördern“ für das Publikum sehr wichtig ist, es aber hinsichtlich der Wirtschaftsberichterstattung offensichtlich durchaus noch Verbesserungspotenzial gibt. Insbesondere zu den Themenkreisen „Ausbildung, Lehre, Berufsbilder“, „Wirtschaftsgeschehen in Österreich und österreichische Unternehmen“ sowie Arbeitsmarkt, Innovation, Digitalisierung und Unternehmertum wünscht sich das Publikum – mit leichten Unterschieden zwischen den einzelnen Altersgruppen – mehr Berichterstattung.

Auf Basis der Umfrage und der Diskussion im Plenum regt der Publikumsrat an, folgende Punkte bei der Weiterentwicklung der Wirtschaftsberichterstattung in die Überlegungen einzubeziehen:

-- den Themen Ausbildung, insbesondere auch der Lehre noch mehr Aufmerksamkeit widmen -- die grundlegende Finanz- und Wirtschaftsbildung und das Wissen um wirtschaftliche Zusammenhänge sowie deren kritische Reflexion, speziell – aber nicht nur – für jüngere Zielgruppen, auch durch die Entwicklung neuer Formate stärken -- neue Ansätze zur Darstellung von Unternehmertum und Unternehmensgründung, auch in Unterhaltungsformaten -- die zentrale Rolle von kleineren und mittleren Unternehmen (KMUs) in der österreichischen Unternehmenslandschaft adäquat abbilden -- verstärktes Service und Tipps für den Lebens- und Berufsalltag von Menschen sowie im Bereich Konsumentenschutz -- die Abbildung der gesamten Bandbreite wirtschaftlichen Geschehens im Sinne eines umfassenden Wirtschaftsbegriffs, neben den „klassischen“ Wirtschaftsthemen auch Aspekte wie Sozialwirtschaft bzw. soziales Unternehmertum, Haushalt und Konsum, öffentliche Wirtschaft, Green Economy etc. -- die Transformation von der industriebasierten Ökonomie zur (auch digitalen) Wissensökonomie thematisieren -- das Verständnis von Wirtschaft als Querschnittsmaterie, etwa auch zu Aspekten wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz oder sozialen Fragen -- das Bewusstsein für die heimische Wirtschaft stärken, für den Konsum heimischer Produkte (unter Aufzeigen der damit verbundenen Aspekte im Hinblick auf den einzelnen und die Gesellschaft) und für die Leistung international erfolgreicher österreichischer Unternehmen -- die verstärkte Nutzung geeigneter glaubwürdiger Personen bei der Verkörperung des Wirtschaftsthemas und der Erklärung wirtschaftlicher Sachverhalte -- die Unabhängigkeit von und die Transparenz hinsichtlich kommerzieller Produktanbieter wahren

Bei der Auswahl von Expertinnen und Experten sollten neben den in letzter Zeit verstärkt auftretenden wirtschaftspolitischen Lobbying-Organisationen bzw. Think-Tanks auch wieder vermehrt die Universitäten, die großen Wirtschaftsforschungsinstitute und Institutionen wie die Akademie der Wissenschaften berücksichtigt werden.

Zu beachten ist, dass durch die gesetzliche Umstellung der Finanzierung des ORF Unternehmerinnen und Unternehmer künftig finanziell stärker in die Pflicht genommen werden. Dies sollte auch in spezifischen Angeboten für diese Zielgruppen ihren Niederschlag finden.

Wir regen überdies an, den Umfang der wirtschaftlichen Berichterstattung mit geeigneten Methoden (z. B. Coding) zu erheben und damit deren Entwicklung besser auswertbar zu machen.

Rückfragen & Kontakt:

ORF-Büro der Gremien

(01) 87878 – DW 12251

publikumsrat.ORF.at