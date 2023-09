VP-Kugler/Löff: Neue Bezirksvorsteher-Stellvertreterin in der Donaustadt

Danke an Gerda Müller – ÖVP Donaustadt weiterhin mit Herz und Erfahrung für nachhaltige Stadtentwicklung und Bürgerbelange

Wien (OTS) - Am 20. September 2023 wurde Mag. Michaela Jana Löff (ÖVP) in der Bezirksvertretungssitzung zur neuen Bezirksvorsteher-Stellvertreterin der Donaustadt gewählt. Sie folgt Bezirksrätin Gerda Müller (ÖVP) nach, die nun Landesgeschäftsführerin des Wiener Seniorenbundes ist.

„Mit Michaela Löff hat die Donaustadt eine überaus engagierte und kompetente Bezirksvorsteher-Stellvertreterin bekommen. Sie wird für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar sein und an ihrer Seite für eine lebenswerte Donaustadt kämpfen“, so Abg. z. NR Dr. Gudrun Kugler, Bezirksparteiobfrau der Wiener Volkspartei Donaustadt und weiter: „Gerda Müller möchte ich an dieser Stelle den größtmöglichen Dank aussprechen: Sie wirkte unermüdlich für uns alle und erreichte damit viel Gutes für die Menschen im Bezirk. Wir wünschen Gerda Müller für ihre neue Aufgabe als Landesgeschäftsführerin des Wiener Seniorenbundes alles Gute!“



Michaela Löff, 48, ist Juristin und Mutter von zwei Söhnen. Seit 2020 ist sie Bezirksrätin für die ÖVP Donaustadt und Mitglied des Bauausschusses. Sie ist seit 25 Jahren im öffentlichen Dienst tätig und erhielt 2022 das große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

„Als gebürtige Donaustädterin verfolge ich mit wachsender Sorge die überdimensionierte Bauentwicklung in Gartensiedlung und die Belastung der Infrastruktur durch Versiegelung und Starkregen. Ich werde mich in meiner Funktion für eine verantwortungsvolle Stadtentwicklung, die Verbesserung der Lebensqualität in unserem schönen Bezirk und allen Anliegen der Donaustädterinnen und Donaustädter einsetzen“, so die neu gewählte Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Michaela Löff.



Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at