ORF-Awards zeichnen beispielgebende Teamplayer aus

ORF-„Top Spot“, ORF-Werbehahn und ORF-Onward im Rahmen der ORF-Programmpräsentation vergeben

Im Rahmen der ORF-Programmpräsentation am Donnerstag, dem 21. September 2023, wurden erstmals am neuen ORF-Mediencampus die begehrten Awards ORF-„Top Spot“, ORF-Werbehahn und ORF-Onward für die besten Fernseh- und Radiospots sowie Digital-Kampagnen verliehen. Als einziger Award der Kommunikationswirtschaft zeichnen sie die beispielgebende Zusammenarbeit von Auftraggebern, Kreativ- und Mediaagenturen sowie Produktionsfirmen aus und würdigen Teamplayer, die erfolgreiche Kampagnen im vertrauenswürdigen, qualitativen öffentlichen-rechtlichen Umfeld umsetzen. Das Interesse an ORF-„Top Spot“, ORF-Werbehahn und ORF-Onward überstieg mit 229 eingereichten Arbeiten die hohen Einreichzahlen des Vorjahres. Bewertet wurden die Einreichungen von einer hochkarätig besetzten Expertenjury, die sich aus Repräsentantinnen und Repräsentanten von Auftraggebern, Kreativ-und Mediaagenturen sowie Produktionsfirmen zusammensetzt. Zu den großen Gewinnern des Abends zählen Erste Bank und Sparkasse mit der Kreativagentur Jung von Matt Donau, der Mediaagentur Wavemaker und den Produktionsfirmen Zauberberg Productions sowie Das Rund mit je einem Bronze- und einem Silber-Award.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „6,4 Millionen nutzen täglich das ORF-Medienangebot. Dieses hohe Vertrauen des Publikums gibt der werbetreibenden Wirtschaft die Sicherheit, die Menschen in Österreich in einem reichweitenstarken, qualitativ hochwertigen und sicheren öffentlich-rechtlichen Umfeld wirkungsstark zu erreichen. Der ORF wird im kommenden Jahr noch mehr unverwechselbaren, identitätsstiftenden und Mehrwert bringenden österreichischen Content auf allen klassischen und digitalen Kanälen ausspielen. Dieser Meilenstein in der Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Medienangebots erschließt neue, innovative Möglichkeiten für die werbetreibende Wirtschaft, ihr Publikum effektiv im Umfeld der starken Medienmarke ORF zu erreichen und neue Akzente in der Kommunikation zu setzen. Der ORF dankt seinen Werbepartnerinnen und -partnern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und ihr Bekenntnis zum wertvollen öffentlich-rechtlichen Medienangebot. Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern sowie Shortlist-Platzierten, die mit ihren Arbeiten die gesamte Branche inspirieren und Benchmarks setzen.“

ORF-Enterprise-CEO Oliver Böhm: „Mit den ORF-Awards zeichnet die ORF-Enterprise erfolgreiches Teamplay aus, das fantastische Werbeerfolge in den multimedialen ORF-Angeboten ermöglicht. Die ORF-Enterprise versteht sich als Teil dieses Teams, das gemeinsam mit Auftraggeberinnen und Auftraggebern, Kreativ- und Mediaagenturen sowie Produktionsfirmen die Basis für Kommunikationserfolge in Form der reichweitenstarken, verlässlichen und intensiv genutzten ORF-Medien bietet. Die bevorstehenden Neuerungen im ORF-Medienangebot werden zukunftsweisende, attraktive Zugänge zu jungen Zielgruppen bieten. Wir freuen uns, diesen Weg in die Zukunft gemeinsam mit unseren Werbepartnerinnen und -partnern zu beschreiten. Die heutigen Preisträgerinnen und Preisträger, denen wir herzlich gratulieren, geben einen Vorgeschmack auf die Werbeerfolge, die wir auch künftig gemeinsam als starkes Team am Kommunikations- und Medienstandort Österreich erbringen werden. Der Wir-Gedanke wird noch mehr in den Vordergrund rücken, um die heimische Wirtschaft erfolgreich zu stärken.“

Sternstunden für Erste Bank und Sparkasse, Media 1, Jung von Matt Donau und Wavemaker

Expertise in drei Jurys für die ORF-Awards 2023

Über die Gewinner des ORF-Onward entschieden Birgit Becher (Porsche Media & Creative), Diego del Pozo (Tunnel23), Johannes Friewald (Hornbach), Michael Grafenberger (Artworx), Christian Gstöttner (Obscura), Leopold Hamidi-Grübl (Mindshare), Michaela Huber (Wirz Werbeagentur), Christoph Kellner (Mediaplus Austria), Christian Kluger (Dentsu), Jürgen Lenzeder (Porsche), Rut Morawetz (A1), Jenny Phillipek (OMD), Mirko Popofsits (Wavemaker), Christoph Purkart (Publicis Media), Irene Sagmeister (We Love TBWA), Thomas Schöffmann (Seso Media Group), Christof Sigel (McCann Erickson), Jürgen Stecher (IPG Mediabrands), Elisabeth Strutz (Billa), Andreas Tatzreiter (Spießer & Spinner), Yannick Weidmann (Takeaway.com) und Viktoria Zischka (REWE).

Die Jury für den ORF-„Top Spot“ bildeten Ursula Arnold (Mindshare), Sibylle Blümel (Wavemaker), Thomas Bokesz (IPG Mediabrands), Inez Czerny (Media 1), Klaus Darbo (Darbo), Jana David-Wiedemann (BBDO Wien), Sonja Dirnböck (McDonald’s), Mariusz Jan Demner (DMB.), Heimo-Ralph Fuchs (OMD), Georgina Gross (Still and Moving Productions), Richard Hansemann (Tony Petersen Film), Marcus Hornek (Ogilvy & Mather), Bernd Jungmair (Cosmix Media), Andrea Kainz (Essence Mediacom), Verena Kehr (Mediaplus Austria), Thomas Kiennast (Das Rund), Dieter Klein (PPM Next), John Oakley (Ikea), Matthias Papst (Kaiserschnitt Film), René Pichler (Aandrs), Herbert Rohrmair-Lewis (Zum goldenen Hirschen Campaigning), Iris Ruschak (Iglo), Bettina Schuckert (Dentsu), Kathrin Sheperd (DM Drogeriemarkt), Andreas Spielvogel (DDB Wien), Christian Strassner (Retale Marketing), Sabine Toifl (Vienna Insurance Group), Andreas Vretscha (GroupM), Sebastian Walter (Satisfiction Media) und Georg Zumann (Innenhofstudios).

Über die Einreichungen für den ORF-Werbehahn urteilten Thorsten Beyer (Dentsu), Eva Böhm (MG-Sound Studios), Manuela Bruck (Österreichische Post), Markus Dammelhart (Hornbach), Robert Dassel (Aandrs), Marcello Demner (DMB.), Oliver Ellinger (Publicis Media), Harald Christian Enzenhofer (Studio Enzenhofer), Andrea Fanschek (McDonald’s), Elmar Gassner (XXXLutz), Michael Göls (Havas Village Vienna), Christian Hellinger (Wien Nord Serviceplan), Alexander Hofmann (Heimat Wien), Dieter Holly (Tonstudio Holly), Julia Kemetner (Leopold Museum), Clemens Kloss (Tic-Music Tonstudio), Joachim Krügel (Media 1), Markus Latzka (Wirz), Clemens Marx (Marx Tonkombinat Arbeitergasse), Michael Mehler (Ghost Company), Bernhard Redl (Mediaplus Austria), Martin Riegler (Soundfeiler), Alexander Rudan (Havas Village Vienna), Andreas Strobl (Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie), Harald Sulzbacher (Gosh! Audio Agentur), Thomas Tatzl (DDB Wien) und Ralph Wachter (Willhaben).

Die Preisträger des ORF-„Top Spot“ 2023 GOLD Auftraggeber: McDonald’s Titel: Daddy, please Kreativagentur: DDB Wien Mediaagentur: OMD Produktionsfirma: PPMNext Film SILBER Auftraggeber: Magenta Telekom Titel: Gegen Hass im Netz Kreativagentur: Saatchi & Saatchi Deutschland Mediaagentur: Essence Mediacom Produktionsfirma: Tempomedia Berlin BRONZE Auftraggeber: Erste Bank und Sparkasse Titel: Face Your Fears Kreativagentur: Jung von Matt Donau Mediaagentur: Wavemaker Produktionsfirma: Zauberberg Productions Die Preisträger des ORF-Werbehahn 2023 GOLD Auftraggeber: Möbelix Titel: Möbelix Chat-Affäre Kreativagentur: DMB. Mediaagentur: Media 1 Produktionsfirma: Tic Music SILBER Auftraggeber: Care Österreich Titel: Data Vocalization Kreativagentur: Wien Nord Serviceplan Mediaagentur: Media 1 Produktionsfirma: Soundfeiler BRONZE Auftraggeber: Müller Glas & Co. Titel: Jetzt geht’s ans Eingemachte: Marille Kreativagentur: Reichl und Partner Mediaagentur: Reichl und Partner Produktionsfirma: Studio E Die Preisträger des ORF-Onward 2023 GOLD Auftraggeber: Museum für angewandte Kunst Titel: Ich MAK das MAK Kreativagentur: DMB. Mediaagentur: Media 1 Produktionsfirma: Digitalbackup SILBER Auftraggeber: Erste Bank und Sparkasse Titel: George 2022 Kreativagentur: Jung von Matt Donau Mediaagentur: Wavemaker Produktionsfirma: Das Rund BRONZE Auftraggeber: Billa Titel: Billa Bio Rezeptregal Kreativagentur: Tunnel23, BBDO Wien, Tante Emma Mediaagentur: Mindshare Produktionsfirma: Tunnel23, Tante Emma, Pension Ilse, Gerhard Schmolke, Franziska Liepe

Alle Gewinnerarbeiten sind online auf

https://enterprise.ORF.at/awards/orf-awards zu finden.

