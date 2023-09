Fortbildungsprogramm für junge Journalistinnen und Journalisten

In Kooperation mit dem fjum bietet das Europäische Parlament jungen Journalistinnen und Journalisten die Möglichkeit, sich im EU-Journalismus fortzubilden

Wien (OTS) - Im Juni 2024 sind Europawahlen und auch die Bürger:innen in Österreich sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Aber wen sollen sie wählen? Und warum? Wie wirken sich die Wahlen auf das Leben in Österreich aus und was können die Menschen in Österreich in der EU bewirken? Diesen Fragen folgend bietet das Fortbildungsprogramm des Europäischen Parlaments für junge Journalist:innen die Möglichkeit zu Austausch, Diskussion und Unterstützung bei der Umsetzung von Geschichten sowie eine Reise zu den Institutionen nach Brüssel oder Straßburg.



An drei kostenlosen Workshop-Tagen in Wien werden Grundkenntnisse der Europäischen Union und des Gesetzgebungsprozesses vermittelt. Benedict Feichtner (ORF) und Elisabeth Hilgarth (APA) geben Einblicke in die Arbeit als EU-Korrespondent:in. Die Teilnehmenden setzen Geschichten um, die das, was auf europäischer Ebene passiert, mit dem Alltag in Österreich verbinden und so die Menschen über ihre demokratische Teilhabe informieren.

Weitere Informationen und alles zum Bewerbungsprozess hier.



Alle Fragen können auch jederzeit an maren.haeussermann@ep.europa.eu gesendet werden.



