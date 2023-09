ORF-Generaldirektor Weißmann im Publikumsrat: „Stehen im Einsatz für alle im Auftrag von allen“

Wien (OTS) - Im Rahmen der Plenarsitzung des ORF-Publikumsrats, der heute, am Donnerstag, dem 21. September 2023, unter dem Vorsitz von Mag. Walter Marschitz tagte, informierte ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann das Gremium über die Programmerfolge im Sommer – etwa einen neuen Rekord beim ORF-Kultursommer mit 4,8 Millionen Zuseherinnen und Zusehern – sowie über die anstehende Dialogoffensive des ORF mit seinem Publikum.

„Im Rahmen unserer Strategie 2030 müssen wir uns als ORF für ALLE noch breiter aufstellen. Drei Punkte sind hier zentral: Wir wollen Vertrauen zurückgewinnen, die Akzeptanz steigern und die Beitragslegitimation stärken. Deshalb starten wir in den nächsten Monaten mit einer großen Dialogoffensive“, kündigte der ORF-Chef an. „Angelehnt an das erfolgreiche Ö3-Format ‚Frag das ganze Land‘ wollen wir mittels Umfragen das ganze Land vermessen und die Ergebnisse auch auf das gesamte Programm ausrollen, um damit die Akzeptanz des ORF zu stärken. Unterstützend dazu startet im Oktober die neue ORF-Informationskampagne, die den Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt: Wir sind im Einsatz für alle im Auftrag von allen“, schloss ORF-Generaldirektor Roland Weißmann.

