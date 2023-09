Goldener Rathausmann für Marathon-Rekordmann: Bürgermeister Ludwig ehrt Weltrekordhalter Kipchoge

Wien (OTS/RK) - Eliud Kipchoge ist der erste und bisher einzige Mensch, der die Marathondistanz von 42,196 Kilometer unter zwei Stunden gelaufen ist – am 12. Oktober 2019 bewältigte er auf der Prater Hauptallee in Wien die Distanz in 1:59:40,2 Stunden. Am kommenden Mittwoch, dem 27. September, bringt der Vienna City Marathon den zweifachen Olympiasieger an die Stätte seines Triumphs zurück.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig wird bei dieser Gelegenheit den Weltrekordhalter an der Rekordstrecke im Prater mit dem Goldenen Rathausmann auszeichnen. „Laufen ist eine der beliebtesten Sportarten in Wien. Vorbilder wie Eliud Kipchoge sind eine hervorragende Motivation für alle Wienerinnen und Wiener täglich Sport zu betreiben. Denn er ist der erste Mensch, der einen Marathon unter zwei Stunden auf der weltweit populärsten Strecke - der Prater Hauptallee - zurückgelegt hat. Von daher ist es mir eine besondere Freude, Kipchoge mit dem Goldenen Rathausmann zu ehren.“, sagt Bürgermeister Ludwig.

Eliud Kipchoge ist nicht nur Weltrekordmann, sondern will auch als Botschafter der Schulinitiative "The Daily Mile" Kinder zu täglicher Bewegung animieren. Bei seinem erfolgreichen Rekordversuch hatte Kipchoge in jeder Minute eine Distanz von 352,6 Metern zurückgelegt. Diese Distanz wird auf der Prater Hauptallee gekennzeichnet, damit sich alle Lauffans daran versuchen können. (Schluss) red

