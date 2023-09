Herbert Kickl wird am PULS 24 Bürgerforum nicht teilnehmen

Wien (OTS) - Ein Jahr vor der geplanten Nationalratswahl im Herbst 2024 bittet PULS 24 die Parteichefin und -chefs ins Gasthaus, um über ihre Pläne für Österreich zu diskutieren. Immer dienstags um 21:00 Uhr auf Österreichs kostenlosem SuperStreamer Joyn & auf PULS 24. In der „Luftburg - Kolarik im Prater“ nehmen die jeweiligen Parteichefs bzw. die Parteichefin inmitten von Wählerinnen und Wählern Platz und stellen sich deren Fragen. Moderiert wird das „Bürgerforum Live – Schicksalswahl 2024“ von PULS 24-Infodirektorin Corinna Milborn und Café Puls-Moderator Florian Danner.

Wir bedauern, dass FPÖ-Chef Herbert Kickl nicht an unserem PULS 24 Bürgerforum teilnehmen will. Für alle Interessierten, die sich für die Live-Sendung angemeldet haben und für alle Zuseher:innen vorm TV und im Stream werden wir am 3. Oktober ein spannendes Alternativprogramm auf Joyn, PULS 24 & PULS 4 bieten. Details folgen.

"Bürgerforum Live – Schicksalswahl 2024“ am 26. September 2023 LIVE um 21:00 Uhr auf Joyn & PULS 24

Nächster Termin: 26. September: Beate Meinl-Reisinger, Parteichefin, NEOS

20:15 Uhr: WildUmstritten Spezial

21:00 Uhr: Meinl-Reisinger Live – Schicksalswahl 2024

22:20 Uhr: Pro und Contra Spezial mit Nikolaus Scherak (stv. Klubobmann, NEOS), Olga Voglauer (Generalsekretärin, Die Grünen), Richard Grasl (stv. Chefredakteur, Kurier)

Rückfragen & Kontakt:

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com