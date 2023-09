FIND YOUR FRESH!

Orbit ist immer und überall eine coole Idee / Mit einer freshen Kampagne bringt der zuckerfreie Kaugummi ganz Wien in Bewegung (FOTO)

Wien (OTS) - Wien ist fresh. Und wird jetzt mit Orbit noch fresher. Die Frische zieht sich quer durch die Stadt und nimmt alle mit. Die neue Kampagne für den zuckerfreien Kaugummi White Sweet Mint von Orbit hat echte Street Credibility und bekommt die volle Aufmerksamkeit. Auf Straßenbahnen und Bussen fahren die Sprüche der Locals wie ein Stück Popkultur vorbei und auch auf Werbetafeln steht vor blauem Hintergrund, wie easy going und frisch das junge Österreich ist. Wir sagen: „Boah, Du schaust fresh aus“, wenn wir jemanden hübsch finden. Und „Bleib fresh, Du packst das“, wenn wir jemandem Erfolg wünschen. Klingt ein Lied besonders gut, heißt es: „Der Beat ist fresh“.

Abgefahren: Mit Julia Furdea wird die Haltestelle Siebensterngasse (Straßenbahnlinie 49) am 19. September zur einmaligen Frische-Station. Die Puls4-Moderatorin holt sich an der Station ein Sample von Orbit. „Eine wirklich freshe Aktion. Der zuckerfreie Kaugummi von Orbit ist eh mein ständiger Begleiter“, sagt die 29-Jährige. Sie zeigt allen, wie es geht: Julia scannt den QR-Code von der leuchtenden Plakatwand ein, wählt den Spruch aus, der ihr am besten gefällt, dann macht das Citylight ein Foto von ihr, das sie herunterlädt und teilt – und es fällt eine kleine Kugel mit mit zwei Dragées von Orbit White Sweet Mint aus der Wand. Danach kann das Warten auf die nächste Bahn auch für alle anderen zum coolen Moment werden.

Apropos cool: Zuckerfreier Kaugummi erfrischt nicht nur den Atem und sorgt, wie zum Beispiel Orbit White Sweet Mint, mit Minze für einen freshen Swing. Vor allem Jüngere haben zuckerfreien Kaugummi als Stressventil entdeckt und setzen ihn gezielt ein, um sich besser konzentrieren zu können und um Anspannungen abzubauen. Denn die Kaubewegungen lockern die Muskeln im Kiefer-, Nacken- und Geschichtsbereich und lassen uns entspannter fühlen.

Und natürlich ist ein zuckerfreier Kaugummi auch eine ideale „Zahnpflege to go“ nach jedem Essen und Trinken. Regelmäßig nach dem Snacken gekaut, nimmt der Kaugummi das mit, was nicht auf oder zwischen die Zähne gehört. Ein echtes Multitalent für mehr Feel-good-Momente in jeder Lebenslage. Fresh, oder?

Rückfragen & Kontakt:

Ihre Fragen beantworten wir gern:

eckstein Influence GmbH

Max Liebermann Allee 2

14109 Berlin

Mobile: 0049 – 151- 15910741

Telefon: 0049 30 56588873

Fax: 0049 30 56588974

Email : bc @ ecksteinpr.de

https://ecksteinmedia.com