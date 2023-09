Glitterbox Hannover: Stage-Pässe buchbar: 200 Gäste feiern exklusiv!

Hannover (ots) - Event-Paket sichern: 4-Sterne Hotel und Warm-up in der Lobby

Neuer Partyaufbau in bewährter Feierlocation: Die Glitterbox am 18. November in Hannovers Kuppelsaal (HCC) gestaltet sich in anderem Gewand, Gäste dürfen gespannt sein. So viel sei verraten: On Stage ist das neue Backstage. Für die Stage-Area stehen ab sofort 200 limitierte Tickets für 59,00 € zzgl. VVK-Gebühr bereit.

Mit dem Stage-Pass werden Gäste Teil der intimen Glitterbox-Familie in einem exklusiven Bereich – hautnah den Turntable-Stars, Body to Body mit extravaganten Dragqueens und Face to Face mit der Party-Crowd – alles mittendrin statt nur dabei. Mehr Infos zur Glitterbox unter https://hannover-living.de/, Tickets sind buchbar unter www.ticket2go.de/e/3745

Das Event-Paket zur Glitterbox

Für alle, die mit dem exaltierten Party-Format aus Ibiza Beachfeeling im November erleben wollen, haben wir das perfekte Paket für Nachtschwärmer geschnürt, inkl. Partyticket, Warm-up in der Lobby, ÜN im 4-Sterne Hotel und Late Check out. Jetzt buchen unter https://hannover-living.de/

Schon mal auf die Mega-Party einstimmen?

Hier geht’s zum Glitterbox-Trailer: www.hannover-living.de/glitterbox/

Seit 2013 ist die Glitterbox eine der erfolgreichsten Partys auf der Hot-Spot-Insel Ibiza. Von dort aus zog die Partyreihe in die Welt. Der Initiative und Vernetzung in der internationalen Musikszene des Lokalmatadors Mousse T. ist es zu verdanken, dass Deutschlands einzige Glitterboxparty exklusiv in Hannover ausgerichtet wird. Seit 2019 ist sie fester Bestandteil der House- und Discoszene und sorgt seitdem für ausverkaufte Abende im Kuppelsaal.

Die Glitterbox findet am 18. November 2023 im Kuppelsaal (HCC) statt.

Einlass ist ab 21 Uhr.

Die regulären Karten kosten 39 Euro, zzgl. VVK-Gebühr. Tickets gibt es https://hannover-living.de/glitterbox/

Wichtig: Unsere Internetseite ist mehrsprachig verfügbar durch KI gestützte Übersetzungen.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt

Ela Windels | Hannover Marketing und Tourismus GmbH

Vahrenwalder Straße 7 | 30165 Hannover | Telefon: +0049511/123490-26

presse @ hannover-marketing.de