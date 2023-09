Der GP von Japan im ORF

Von 22. bis 24. September live in ORF 1

Wien (OTS) - Konnichiwa am frühen Morgen, wenn das ORF-F1-Team zum Frühmorgen-Event bittet. Schon ab 4.20 Uhr berichtet Ernst Hausleitner mit seinen Co-Kommentatoren von den Formel-1-Sessions aus Suzuka.

Am Freitag, dem 22. September, unterstützt Ferdinand Habsburg als Co-Kommentator, Samstag (23. September) und Sonntag (24. September) übernimmt Alexander Wurz wieder seinen angestammten Platz an der Seite von Hausleitner.

Am Rennsonntag kann Red Bull Racing übrigens rekordverdächtig früh bereits Konstrukteurs-Weltmeister werden. Die Vorberichte zum Gand Prix aus Japan beginnen bereits um 5.40 Uhr in der Früh. Christian Diendorfer liefert alle Interviews aus Suzuka – Teamleiter Marc Wurzinger „dirigiert“ das Orchester aus Wien. Nach dem Grand Prix analysieren Hausleitner, Wurz und Habsburg, gemeinsam mit Corinna Kamper, im „Formel 1 Motorhome“ das Rennen. Und wem das alles zu früh ist, der kann ab 12.30 Uhr das gesamte Rennen in ORF 1 „nachsehen“, auch das „Motorhome“ wird anschließend wiederholt!

Der GP-Fahrplan in ORF 1

Freitag, 22. September

4.20 Uhr: 1. Training

7.50 Uhr: 2. Training

Samstag, 23. September

4.20 Uhr: 3. Training

7.40 Uhr: F1 News

7.55 Uhr: Qualifying

Sonntag, 24. September

5.35 Uhr: F1 News

6.25 Uhr: GP von Japan

9.00 Uhr: Formel 1 Motorhome

12.30 Uhr: GP von Japan (Wh)

13.40 Uhr: Formel 1 Motorhome (Wh)

Die Formel-1-Saison auf sport.ORF.at, ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

Mit dem multimedialen Formel-1-Package von sport.ORF.at und ORF-TVthek sind Motorsport-Fans auch online immer auf dem Laufenden:

sport.ORF.at stellt Live-Ticker bei Qualifyings und Rennen bereit, bringt Vorschauen sowie Rennanalysen und präsentiert umfassende Tabellen und Statistiken. Außerdem schnüren ORF-TVthek und sport.ORF.at ein Streaming-Package, das Live-Streams und Videos-on-Demand aller TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens sowie des Magazins „F1 Motorhome“ beinhaltet. Auch im ORF TELETEXT können sich Interessierte via Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. jederzeit über das aktuelle Formel-1-Geschehen informieren.

