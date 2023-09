Nachtfalke Hans Krankl fliegt wieder auf Radio Wien

Ab 16. Oktober präsentiert er Schätze seiner exquisiten Tonträgersammlung einmal im Monat auf Radio Wien

Wien (OTS) - Am Montag, dem 16. Oktober, von 20.00 bis 21.00 Uhr wird Hans Krankl nach 25 Jahren wieder in der Rolle als „Nachtfalke“ seine Flügel ausbreiten und großartige Klänge für die „dunklen Stunden“ servieren. Das charismatische Multitalent moderiert – mit redaktioneller Unterstützung von Radio-Wien-Musikexperte Tommy Vitera – die legendär gewordene Radiosendung. So wird der Publikumsliebling den Hörerinnen und Hörern in seiner Musikauswahl vorwiegend rare und selten gespielte sowie vergessene Perlen aus seiner privaten Sammlung präsentieren. Die Musikauswahl verspricht Songs aus Genres wie Blues, Jazz, Soul, Rock, Rhythm & Blues & Latin.

Der auch als „Johann K.“ bekannte Künstler lieferte rot-weiß-rote Klassiker, wie „Aspirin“, und führte die heimische Hitparade mit dem bekannten Lied „Rostige Flügel“ an. Darüber hinaus erzählt der „Goleador“ Anekdoten zu Platten, die er nicht nur während seiner Zeit als Stürmer des FC Barcelona und spanischer Torschützenkönig erstanden hat. Eine unverwechselbare Sendung mit einer unverwechselbaren Persönlichkeit, die Lust auf Radio macht.

ORF Wien Landesdirektor Edgar Weinzettl:

„Hans Krankls Musikgeschmack ist so legendär wie seine Ballkünste. Ich hatte immer den Eindruck, dass sich seine Tonträgersammlung über den gesamten Strafraum erstreckt. Es freut mich daher ganz besonders, unserem Publikum in Wien und weit darüber hinaus diese ganz besondere Perle auf Radio Wien präsentieren zu dürfen.“

Radio-Wien-Programmchefin Jasmin Dolati:

„Mit Hans Krankl und dem Nachtfalken kommen viele schöne Erinnerungen an die 90er Jahre auf. Sein besonderer und umfangreicher Musikschatz und seine einzigartige Persönlichkeit machen diese Sendung zu einem All-Time-High. Ich freue mich auf ein Wiederhören auf Radio Wien.“

Hans Krankl: „Die Nachtfalkensendung ist eine Sendung von unheimlich Großen, da kommen lauter große KünstlerInnen, SängerInnen und Bands vor. Die Besten der Welt und das ist eine Freude. Also ich mache mir Arbeit von Sendung zu Sendung, diese wirklich so schön zu machen, wie ich es im Moment spüre, das ist das Wichtigste …“

