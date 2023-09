Internationale Fachtagung zur Dekarbonisierung des Mobilitäts- und Energiesektors vom 28.-29.9.2023

Graz (OTS) - Nachhaltigkeit und Emissionsreduktion im Fokus

Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit sind die wichtigsten Ziele und gleichzeitig die größten Herausforderungen für die steigende Nachfrage nach Mobilität im Personen- und Güterverkehr sowie bei der Energieerzeugung. Verschiedene Antriebskonzepte auf der Basis von Verbrennungsmotoren, Brennstoffzellen, Hybrid- und batterieelektrischen Systemen werden zu diesem Zweck erforscht und entwickelt, wobei äußerst ehrgeizige CO2-Ziele und eine Verringerung der Schadstoffemissionen in Richtung eines "Zero-Impact"-Niveaus im Vordergrund stehen.

Schlüsseltechnologien für eine grüne Zukunft

Neben der Einführung von E-Fuels (synthetische Flüssigkraftstoffe, Ammoniak, Methanol etc.) stellen neue konzeptionelle Ansätze für Verbrennungsmotoren, Carbon Capture-Verfahren, Brennstoffzellen und generell die Elektrifizierung des Antriebsstrangs Schlüsseltechnologien dar, denen gemeinsam ist, dass die Systemkomplexität stark zunehmen wird und somit Gesamtsystembetrachtungen sowie Aspekte der Infrastruktur eine entscheidende Rolle spielen werden. Ein extrem hoher Grad an Systemintegration, Digitalisierung und Simulation wird den Weg zu diesen neuen Lösungen ermöglichen und begleiten.

Hochkarätiges Programm zur grünen Transformation

Auf der Konferenz werden in 50 Vorträgen von herausragenden Expert:innen neue Ansätze und umgesetzte Konzepte zur Lösung dieser Herausforderungen erläutert und diskutiert. Das Spektrum reicht von neuen Antriebskonzepten für den Individualverkehr über die Gütermobilität bis hin zur Energieerzeugung, wobei ein eigener paralleler Bereich den großmotorischen Systemen gewidmet ist. Neben der klimaneutralen Energieerzeugung wird die Ökologisierung des maritimen Sektors ein Kernelement des Großmotorenbereichs sein. Zu diesem Zweck ist das 4. LEC Sustainable Shipping Technologies Forum (LSSTF), das vom LEC in Zusammenarbeit mit der Hamburg Port Authority (HPA) organisiert wird, in das Programm des Symposiums integriert. Dieser Programmteil wird auch über einen Livestream übertragen.



Internationaler Austausch mit 250 Teilnehmer:innen aus aller Welt

Teilnehmer:innen der Tagung sind eingeladen, den Stand der Technik und Innovationen im Bereich der Verbrennungsmotoren und Brennstoffzellen sowie deren Potenziale als nachhaltige Antriebe in einem breiten Anwendungsspektrum mit internationalen renommierten Fachleuten zu diskutieren. Ziel des SMTP-Symposiums ist es, die Notwendigkeit und Bedeutung nachhaltiger Lösungen in den Bereichen Mobilität, Verkehr und Energieerzeugung zu unterstreichen, einen guten Überblick über den aktuellen Technologiestand zu vermitteln und relevante Akteure aus aller Welt für eine emissionsfreie Zukunft zu vernetzen.

Das Institut für Thermodynamik und nachhaltige Antriebssysteme (ITnA) an der TU Graz und das Large Engine Competence Center (LEC) laden herzlich dazu ein, die aktuellen Trends und Potentiale in der Motorenforschung für eine nachhaltige Zukunft mit hochrangigen Vertreter:innen aus Wissenschaft und Wirtschaft zu diskutieren.

Die Veranstalter Helmut Eichlseder und Andreas Wimmer freuen sich besonders über die große Resonanz auf die diesjährige Veranstaltung: Rund 250 Teilnehmer aus über 20 Ländern haben sich bisher angemeldet, was die Aktualität des Programms zur Grünen Transformation bestätigt.

Link zum Tagungsprogramm: https://www.itna.tugraz.at/smtp/de/programm/smtp/

