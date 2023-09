„Starnacht aus der Wachau“ mit Barbara Schöneberger und Hans Sigl am 23. September live-zeitversetzt in ORF 2

Hitfeuerwerk mit u. a. Anastacia, Andreas Gabalier, Die Prinzen, Josh., Chris Steger, Francine Jordi und vielen mehr

Wien (OTS) - Der kleine Ort Rossatzbach wird wieder zum musikalischen Hotspot, wenn Barbara Schöneberger und Hans Sigl am Samstag, dem 23. September 2023, um 20.15 Uhr live-zeitversetzt in ORF 2 sowie im MDR und im SWR zur „Starnacht aus der Wachau“ begrüßen. Nationale und internationale Künstler:innen aus Schlager, Pop und Rock liefern auch heuer ein Hitfeuerwerk auf der „Starnacht“-Bühne vor der einzigartigen Kulisse der Weltkulturerbe-Region. Neben dem ORF-Landesstudio Niederösterreich berichten auch die ORF-„Seitenblicke“ über den Event. Zudem sind in „Studio 2“ (Montag bis Freitag, 17.30 Uhr, ORF 2) Backstage-Berichte von den Proben geplant. „Guten Morgen Österreich“ (Montag bis Freitag, 6.30 Uhr, ORF 2) schaltet live nach Niederösterreich und trifft einige Künstlerinnen und Künstler der „Starnacht aus der Wachau“.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf US-Superstar Anastacia ebenso freuen wie auf Andreas Gabalier, Die Prinzen, Sasha, Josh., Chris Steger, Fancine Jordi, Thorsteinn Einarsson und Semino Rossi, wenn sie direkt gegenüber der Burgruine Dürnstein ihre Hits zum Besten geben. Außerdem haben zwei weitere Schlagerstars ein Stage-Ticket für die „Starnacht aus der Wachau“ gesichert: Natalie Holzner & Norman Langen. Die österreichische Powerlady und der deutsche Schlagersänger kommen mit ihrem neuen Duett „Besser ohne dich“ angereist. Weiters mit dabei sind Christin Stark, Dominik Gassner, Marina Marx und Kaleen, die den Starreigen komplettieren und für das richtige Partyfeeling sorgen.

„Die Starnacht aus der Wachau“ barrierefrei für hör- und sehbeeinträchtigtes Publikum

„Die Starnacht aus der Wachau“ am 23. September um 20.15 Uhr in ORF 2 wird barrierefrei ausgestrahlt. Für gehörlose und hörbeeinträchtigte Zuschauerinnen und Zuschauer stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Sendung für blinde und sehbehinderte Menschen von Johannes Karner und Juliana Kühberger live audiokommentiert. Der Live-Audiokommentar ist über die Fernbedienung auf der zweiten Tonspur abrufbar. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

