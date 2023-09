Kultur entsteht vor Ort – UNESCO Erklärung MONDIACULT umsetzen!

Anlässlich der UN-Generalversammlung fordern die Musikräte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in ihrer "Regensburger Erklärung" zum kulturpolitischen Handeln auf

Wien (OTS) - 150 Staaten haben in der Erklärung von Mexico City 2022 die Bedeutung von Kultur als öffentliches Gut hervorgehoben. Die drei nationalen Musikräte von Deutschland, Österreich und der Schweiz - DACH – erklären anlässlich ihrer turnusmäßigen Jahrestagung am 18. und 19. September 2023 in Regensburg dazu:



Die Erklärung MONDIACULT von 2022 zeigt die Einigkeit von 150 Staaten, Kultur als Grundlage menschlichen Zusammenlebens zu erhalten und zu stärken.



Im Verbund mit der völkerrechtlich verbindlichen UNESCO Konvention zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen von 2005 entsteht daraus die Verantwortung von Parlamenten, Regierungen und Zivilgesellschaft, die vereinbarten Grundsätze und Ziele umzusetzen.



Deshalb fordern wir die Parlamente und Regierungen aller föderalen Ebenen von Deutschland, Österreich und der Schweiz auf darzulegen, mit welchen Maßnahmen sie die Umsetzung dieser beispielhaften internationalen Vereinbarung vor Ort verwirklichen wollen.



Kulturelle Teilhabe, Kunstfreiheit, Medienvielfalt, Künstlermobilität und die sozialen Rahmenbedingungen für Kreativschaffende gehören ebenso dazu wie die Verankerung Kultureller Nachhaltigkeit als 18. Ziel in den Sustainable Development Goals der UN (SDGs).



Gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht durch die Begegnung vor Ort.



Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik, die als Querschnittsaufgabe nahezu alle Parlamentsausschüsse und Regierungsressorts im Kontext europäischer und internationaler Vereinbarungen in die Verantwortung nimmt. Angesichts der weltweiten Zunahme von autoritären Gesellschaftssystemen, und entsprechender Entwicklungen auch in Europa, kann die Kultur einen substanziellen Beitrag leisten, um gesellschaftlichen Zusammenhalt zu befördern.

Darum ist es Zeit zum Handeln - auf allen föderalen Ebenen!



Link: Zusammenfassung 3. Weltkulturbericht der UNESCO



Regensburg, 19. September 2023

