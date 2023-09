Neue Folge „Fakt oder Fake“ mit Gery Seidl, Christa Kummer und Gerald Fleischhacker am 22. September in ORF 1

Danach: „Alex Kristan: Lebhaft“ und eine neue Folge „Was gibt es Neues?“ mit Rudle, Straßer, Sarsam, Gernot und Bauer

Wien (OTS) - Über Cola mit Salzstangerl, schwebende Gegenstände, Avocados und Feuer rätseln Gery Seidl, Christa Kummer und Gerald Fleischhacker in einer neuen Folge „Fakt oder Fake“ am Freitag, dem 22. September 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1. Moderator Clemens Maria Schreiner verlangt ihnen nicht nur Gedächtnisleitung ab, sondern auch vollen Körpereinsatz. Um 21.15 Uhr präsentiert der diesjährige Preisträger des Österreichischen Kabarettpreises Alex Kristan in seinem Programm „Lebhaft“ seine lustigsten Pointen, frechsten Wuchteln und präzisesten Parodien. Anschließend um 22.40 Uhr fragen sich bei Oliver Baier in „Was gibt es Neues?“ Gerold Rudle, Katharina Straßer, Omar Sarsam, Viktor Gernot und Rateteam-Neuzugang Elli Bauer u. a. was es mit dem „Schlüssellochgarten“ und britischem Plumpudding in einer Operninszenierung auf sich hat.

Neue Folge: „Fakt oder Fake“ um 20.15 Uhr

Wird unser Urvertrauen in die Hausmedizin zerstört, oder hilft der Zaubermix Cola mit Salzstangerl wirklich gegen Durchfall? In der „Fakt oder Fake“-Ordination verschreibt Clemens Maria Schreiner auch in dieser Woche Fakten gegen hartnäckige Fakes. Im Rateteam doktern Gery Seidl, Christa Kummer und Gerald Fleischhacker an den richtigen Antworten herum – nicht jeder Stich ist ein Treffer. Beeindruckend ist der Körpereinsatz des gut gelaunten Teams: Gerald Fleischhacker wird seinem Namen gerecht, wenn er in der Studioküche Avocados bearbeitet. Christa Kummer geht es eleganter an und lässt Dinge schweben. Gery Seidl bleibt am Boden, er spielt lieber mit dem Feuer.

„Alex Kristan: Lebhaft“ um 21.15 Uhr

Mit seinem dritten Soloprogramm „Lebhaft“ nähert sich Alex Kristan dem Kabarett-Olymp. Seine Pointen sind noch präziser, noch lustiger, noch frecher. Daher auch der Untertitel „Rotzpipn forever“. Wobei er seine berühmten Parodiefähigkeiten auch nicht ganz ausgelassen hat.

Neue Folge: „Was gibt es Neues?“ um 22.40 Uhr

Ein neues Gesicht im Rateteam von Oliver Baier: Elli Bauer – halb Steirerin, halb Schottin – feiert ihren Einstand in der Sendung. Sie kommt am „Umarme einen Vegetarier“-Tag einem anderen Rateteammitglied gleich besonders nahe: Gerold Rudle wird innig begrüßt und startet dementsprechend motiviert in die erste Raterunde. Neben ihm und Elli Bauer denken auch Katharina Straßer, Omar Sarsam und Viktor Gernot darüber nach, was etwa als „Schlüssellochgarten“ bezeichnet werden könnte. Die Promifrage kommt von der Direktorin der Volksoper, Lotte de Beer. Sie möchte wissen, warum ein typisch britischer Plumpudding eine wichtige Rolle bei der Inszenierung von Richard Strauss’ Musikdrama „Salome“ im Royal Opera House in London spielte.

Auf Flimmit (flimmit.at) kann Alex Kristans Soloprogramm „Lebhaft – Rotzpipn forever“ schon jetzt gestreamt werden. Ebenfalls abrufbar sind alle bisherigen Staffeln der Comedy-Show „Fakt oder Fake“ mit Clemens Maria Schreiner und vielen prominenten Rategästen.

