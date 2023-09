UNIQA präsentiert neuen Unfallschutz: Flexible Sicherheit für Freizeit und Beruf

Wien (OTS) -

Jede:r Zweite in Österreich ist in der Freizeit nicht unfallversichert und riskiert damit im Ernstfall finanzielle Belastungen

Die neue Unfallversicherung „Freizeit & Beruf“ bietet umfangreichen Schutz – auch bei Sondersportrisiken

Das neue Produkt passt sich an das persönliche Risikoprofil an und ist ohne die Beantwortung von Gesundheitsfragen abschließbar

In der Freizeit passieren die meisten Unfälle – auch im Jahr 2022: Laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit mussten im vergangenen Jahr knapp 750.000 Menschen nach Freizeitunfällen im Krankenhaus behandelt werden, nur rund jede:r Zweite war dabei unfallversichert. Denn in der Freizeit ist zwar die Erstversorgung nach einem Unfall sichergestellt, aber bei bleibender Invalidität leistet nur eine private Vorsorge: „Nur eine private Unfallversicherung bietet Schutz rund um die Uhr und das weltweit – ob Arzthonorare, OP- oder Therapiekosten. Unsere Unfallversicherung leistet auch ab einem Prozent Invalidität: Zwar ist die Wahrscheinlichkeit gering, bei einem Unfall eine dauerhafte körperliche oder geistige Beeinträchtigung davonzutragen. Doch wenn dieser Fall eintritt, können Einkommensverluste die Existenz bedrohen und eine finanzielle Belastung durch einmalige Anschaffungen oder auch nötige Umbauten hinsichtlich Barrierefreiheit kann sehr groß werden. Kosten, die Betroffene ohne private Unfallversicherung selbst tragen müssen“, so Peter Eichler, Vorstand für Personenversicherung bei der UNIQA Insurance Group AG. „Mit unserem neuen Unfallprodukt kann sich jede und jeder nach tatsächlichem Bedarf absichern – von Familien bis zu Leistungs- und Berufssportler:innen. Denn uns ist wichtig, dass unsere Kund:innen nur das bezahlen, was sie tatsächlich benötigen“, betont Peter Eichler weiter.

Individueller Schutz inklusive Sondersportrisiken – dafür ohne Gesundheitsfragen

Der neue Unfallschutz Freizeit & Beruf von UNIQA bietet in zwei Varianten umfangreichen Schutz. Somit sind zahlreiche Leistungen automatisch inkludiert – etwa Sicherheit bei Dauerinvalidität, Kostenübernahme bei wiederherstellenden Operationen oder Bergungs- und Transportkosten. Die Zusatzbausteine bieten individuellen Extraschutz, besonders mit den fünf verschiedenen Sportpaketen, die sich auch an Leistungs- und Berufssportler richten. Sondersportrisiken, wie beispielsweise Klettern, Rafting, Kitesurfen oder auch Downhill-Mountainbiken, sind üblicherweise ausgeschlossen. „Sport und Bewegung in jeder Form sind wichtig für ein gesundes Leben. Wir unterstützen zahlreiche Initiativen sowie Vereine und fördern sowohl den Breiten- als auch den Spitzensport. Mit unserer Unfallversicherung unterstreichen wir die Konsequenz, mit der wir uns engagieren und stehen den Sportler:innen auch bei ihren Risiken und somit möglichen finanziellen Herausforderungen nach Verletzungen zur Seite“, hält Peter Eichler fest.

Weiters hervorzuheben sind das Kinder- und Jugendpaket, eine Mehrleistung bei Freizeitunfällen und eine Mehrleistung durch höhere Absicherung für das Risiko einer dauerhaften Invalidität. Der Schutz kann auf jede einzelne Person, jede Familie genau abgestimmt werden. So zahlt jede:r nur das, was tatsächlich benötigt wird. Das trägt zur Leistbarkeit bei. Zusätzlich baut eine weitere Neuerung Hürden ab: Im Rahmen des Abschlusses müssen keine Gesundheitsfragen mehr beantwortet werden.

Leistbare Absicherung für die ganze Familie

Eine Unfallversicherung macht selbstverständlich für jede:n Sinn. Doch vor allem für Familien ist ein guter Unfallschutz ein wichtiger Bestandteil zur Absicherung: „Sowohl der Wegfall eines Einkommens als auch lebenslange Kosten infolge eines Unfalls können für Familien eine nicht bewältigbare Belastung darstellen“, warnt Peter Eichler. Nicht vergessen werden darf auch, dass Kinder vor dem verpflichtenden Kindergartenjahr nicht und danach auch nur im Kindergarten oder in der Schule beziehungsweise am direkten Weg zwischen Wohnort und Betreuungseinrichtung gesetzlich unfallversichert sind. „Dass Kinder bei ihren vielfältigen Aktivitäten in der Freizeit nicht umfassend abgesichert sind, ist Eltern oft nicht bewusst. Und, dass eine Unfallversicherung auch zu einem vernünftigen Preis zu haben ist, ebenso wenig. Völlig kostenlos ist jedoch eine Beratung, die jedenfalls in Anspruch genommen werden sollte. So können viele offene Fragen und Unsicherheiten geklärt werden“, empfiehlt Peter Eichler.

Auf der UNIQA Website finden Sie nähere Produktdetails und auch Prämienbeispiele.

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 18 Ländern über 16 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten vertreten. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.









