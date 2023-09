Nächtliches Drohnenflug-Spektakel im Technischen Museum Wien

Die ORF-Lange Nacht der Museen aus der Vogelperspektive

Wien (OTS) - Am 7. Oktober 2023 gibt das Technische Museum Wien Einblicke in die faszinierende Welt der Drohnen. Rund um die unbemannten Luftfahrzeuge wird bei der diesjährigen ORF-Langen Nacht der Museen ein facettenreiches Programm geboten, das Teilnehmende über die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten informiert und zum Mitmachen einlädt.

Spektakuläre Drohnenflüge lassen das Museum aus gänzlich neuen Perspektiven erleben. Flugaffine BesucherInnen informieren sich vor Ort über die neueste Drohnentechnik, lernen deren vielfältige Anwendungsmöglichkeiten kennen und können sogar ihre eigenen Fähigkeiten als PilotInnen erproben: Unter professioneller Anleitung steuern Interessierte Kameradrohnen und Modellhubschrauber durch einen Flugparcours aus tausenden nachhaltigen Bausteinen. Neben einem Probeflug kann man sich im Museum auch über den Drohnenführerschein informieren und aktuelle Forschungsprojekte kennenlernen. In Kurzpräsentationen klären Einsatzorganisationen über die mitunter lebensrettende Rolle von Drohnen bei Rettungseinsätzen und Personensuchen auf. Mit diesem umfangreichen Programm bietet das Technische Museum Wien technikbegeisterten NachtschwärmerInnen spannende Einblicke in einen Bereich der Luftfahrttechnik, der in den letzten Jahren immer größere Bedeutung erlangte.

Weitere Highlights und Führungen

Passend zum Schwerpunkt „Drohnen“ bietet die Nacht ein weiteres Flugerlebnis der besonderen Art: Mit dem VR-Flugsimulator Birdly können Wagemutige sehr realitätsnah über virtuelle Landschaften fliegen. Gesteuert wird der Flug durch Bewegen der Arme, was ein äußerst lebendiges Ganzkörpererlebnis schafft. Wer hingegen den festen Boden unter und über sich bevorzugt, ist im traditionsreichen Schaubergwerk mit mehreren Führungen gut aufgehoben oder kann sich an den „singenden“ Blitzen in der Hochspannungsvorführung erfreuen. Für Familien mit EntdeckerInnen ab 3 Jahren bietet die Erlebnis-Ausstellung miniXplore zahlreiche interaktive Stationen und eine vielfältige Bewegungslandschaft.

Beim techLAB, dem Maker*Space des Technischen Museums Wien, kommen Lasercutter, 3D-Drucker und Schneideplotter zum Einsatz, wenn Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene an eigenen Projekten tüfteln. Abgerundet wird das Programm im Rahmen der ORF-Langen Nacht der Museen bei einem nächtlichen Besuch der aktuellen Sonderausstellung „Energiewende. Wettlauf mit der Zeit“. Hier werden die komplexen Dynamiken der fortschreitenden Klimakrise mittels multimedialer Installationen, Best-Practice-Beispielen und Highlight-Objekten vermittelt und sowohl Herausforderungen als auch Lösungsansätze für eine klimaneutrale Zukunft gezeigt.

ORF-Lange Nacht der Museen im Technischen Museum Wien

Samstag, 7. Oktober 2023, 18:00 bis 01:00 Uhr

https://www.technischesmuseum.at/event/orf-lange_nacht_der_museen

Rückfragen & Kontakt:

Technisches Museum Wien

Bettina Lukitsch

++43 1/899 98-1200

presse @ tmw.at

www.technischesmuseum.at/presse