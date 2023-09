AVISO PK, Montag 25.9.2023 um 09:30: Hilfsorganisationen fordern Integrationsperspektive und Aufenthaltsrecht für Ukrainer*innen

Caritas, Diakonie, Rotes Kreuz & Volkshilfe präsentieren notwendige Maßnahmen zur langfristigen Integration Kriegsvertriebener aus der Ukraine

Wien (OTS) - Knapp 1,5 Jahre sind seit Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine vergangen. Heute wird der Krieg heftiger denn je geführt, ein baldiges Ende ist in weiter Ferne. Neben einem langen Atem bei der Hilfe vor Ort ist auch die bestmögliche Integration der vom Krieg Vertriebenen in Österreich wichtig. Fast 6 Millionen Menschen sind seit Februar 2021 aus der Ukraine geflohen, 100.000 davon in Österreich gelandet. Ein Großteil wird angesichts der anhaltenden Kampfhandlungen in absehbarer Zeit nicht nach Hause zurückkehren können. Eine rasche Langfristperspektive für diese Menschen ist daher nicht nur im Sinne der Vertriebenen selbst, sondern auch im Interesse Österreichs.

Wie kann so eine Langfristperspektive aussehen? Welche Maßnahmen sind zentral, damit eine Integration in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft bestmöglich gelingen kann? Wo muss die Politik aufpassen, um nicht für mehr Chaos und Unsicherheit zu sorgen?

Um diese und weitere Fragen zu klären, laden die Hilfsorganisationen Caritas, Diakonie, das Österreichische Rote Kreuz und Volkshilfe zur Pressekonferenz:

Datum: 25.09.2023, Beginn 09:30 Uhr

Ort: Pfarre St. Barbara, Postgasse 8A, 1010 Wien

Am Podium:

Anna Parr, Generalsekretärin der Caritas Österreich und aktuelle BAG-Vorsitzende

Maria Katharina Moser, Direktorin der Diakonie Österreich

Anja Oberkofler, Vizepräsidentin Österreichisches Rotes Kreuz

Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich

