Kommunikationsforscher Marian Adolf zum FH-Professor ernannt

Adolf wird am Department of Communication der FHWien der WKW ein Forschungsinstitut aufbauen. Sein Spezialgebiet sind die Wechselwirkungen von Medien- und Gesellschaftswandel.

Wien (OTS) - Die FHWien der WKW hat Marian Adolf, seit 2022 Senior Researcher an ihrem Department of Communication, den Titel „Fachhochschul-Professor“ verliehen. Michael Heritsch, Geschäftsführer der FHWien der WKW, überreichte Adolf die Urkunde bei einer Feier am 19. September 2023. Dazu hatten sich neben KollegInnen auch Angehörige des Geehrten eingefunden. Die Festrede hielt Thomas A. Bauer, Professor Emeritus am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien.



Innovative Forschung zu gesellschaftlicher Kommunikation

„In einer Zeit der rasanten Digitalisierung ist der Ausbau innovativer Forschung im Bereich gesellschaftlicher Kommunikation ein Kernanliegen sowohl für die Kommunikationspraxis als auch für die Gesellschaft insgesamt,“ erklärt Marian Adolf. „Dafür gibt es kaum einen besseren Ort als die führende Fachhochschule für Management und Kommunikation – und das ist die FHWien der WKW als renommierte Ausbildungsstätte professioneller KommunikatorInnen“, so der frischgebackene FH-Professor weiter.

Am Department of Communication der FHWien der WKW widmet sich Marian Adolf zukünftig dem Aufbau eines Forschungsinstituts. Seine Forschung konzentriert sich auf die Wechselwirkungen von Medien- und Gesellschaftswandel sowie auf die Folgen der Digitalisierung, insbesondere die Desinformations- und Diskurskrise unserer Zeit.

Spannungsfeld von Digitalisierung und gesellschaftlichem Wandel

„In Forschung und Lehre kompetente MitarbeiterInnen sind das Herz einer Hochschule und für ihren Erfolg von zentraler Bedeutung“, so Kollegiumsleiterin Beate Huber. „Marian Adolf hat sich durch seine langjährige Forschungs- und Lehrtätigkeit an Hochschulen in zahlreichen Ländern einen Namen als Kommunikationswissenschaftler gemacht. Wir freuen uns, dass er seine Erfahrung in der Forschung, aber auch in der Lehre und der Kommunikationspraxis nun an der FHWien der WKW einbringt, um hochaktuelle Themen der professionellen Kommunikation zwischen digitaler Transformation, Umbrüchen in der Medienlandschaft und sozialen Wandlungsprozessen zu erforschen.“

Die Zuerkennung des Titels „Fachhochschul-Professor“ erfolgt anhand strenger Vergaberichtlinien durch den Erhalter im Einvernehmen mit dem Kollegium. Die Voraussetzungen umfassen ein Doktorat, den Nachweis von praxisnahen Forschungsaktivitäten sowie von definierten Leistungen in der Lehre und Weiterbildungen.

FH-Prof. Mag. Dr. Marian Adolf

Der gebürtige Wiener Marian Adolf studierte Publizistik- und Kommunikations­wissenschaft sowie Politikwissenschaft an den Universitäten Wien und Karlstad in Schweden. Von 2002 bis 2006 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Wien. Anschließend wechselte er an die Zeppelin Universität nach Deutschland und wirkte als Assistent am Karl-Mannheim-Lehrstuhl des Soziologen Nico Stehr. 2010 wurde er dort zum Juniorprofessor für Medienkultur berufen, ab 2015 hatte er den gleichnamigen Lehrstuhl inne.

Marian Adolf nahm Gastprofessuren an der Quest University in Kanada sowie an der Universität Klagenfurt wahr und lehrte als Gastdozent an verschiedenen Universitäten im In- und Ausland. Seine Arbeit an der Schnittstelle von Kommunikationsforschung und -praxis reicht von internationalen Forschungsprojekten zu Medienkultur und Medienkompetenz bis hin zur Beratung von Automobilkonzernen, Sozialunternehmen und Kulturinstitutionen.

Marian Adolf ist Autor von über 50 wissenschaftlichen Veröffentlichungen, darunter mehrere Monografien, die bislang in fünf Sprachen erschienen. Für sein Buch „Die unverstandene Kultur“ wurde ihm im Jahr 2007 der Leopold-Kunschak-Wissenschafts­preis verliehen.

Die FHWien der WKW hat dem Kommunikationsforscher Marian Adolf den Titel „FH-Professor“ verliehen. V. l. n. r.: Thomas A. Bauer (Universität Wien), Michael Heritsch, Marian Adolf, Beate Huber (alle FHWien der WKW).

Marian Adolf ist seit 2022 Senior Researcher am Department of Communication der FHWien der WKW. Er forscht zu den Wechselwirkungen von Medien- und Gesellschaftswandel sowie zu den Folgen der Digitalisierung.

FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Die FHWien der WKW ist Österreichs führende Fachhochschule für Management und Kommunikation. Ihre Bachelor- und Master-Studiengänge bieten über 2.800 Studierenden eine praxisnahe akademische Ausbildung. Rund 900 Personen absolvieren an ihr ein Weiterbildungsprogramm. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Die enge Zusammenarbeit mit heimischen Unternehmen in Lehre und Forschung bereitet die Studierenden optimal auf ihre Karriere vor. Seit der Gründung 1994 hat die FHWien der WKW schon rund 14.400 AbsolventInnen hervorgebracht.

