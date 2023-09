Stocker: „Rot-Blaue Allianz ist ein Warnsignal für die Bevölkerung"

Wenn es gegen die Bundesregierung geht, stört es die SPÖ plötzlich nicht mehr, gemeinsame Sache mit der FPÖ zu machen

Wien (OTS) - „Die rot-blaue Allianz ist ein Warnsignal für die Bevölkerung. Der von der FPÖ unterstützte Misstrauensantrag der SPÖ gegen die Bundesregierung macht deutlich, dass es diesen Parteien nicht um die Arbeit für Österreich, sondern um ihren parteipolitischen Vorteil geht. Wenn sich zwei Parteien zusammenschließen, die nur das Wohl der eigenen Partei vor Augen haben, heißt das nichts Gutes für Österreich. Die Menschen erwarten sich zu Recht, dass politische Vertreter im Sinne der Bevölkerung handeln und nicht in ihrem Selbstinteresse. Genau diesen Eigennutz beobachten wir aber bei SPÖ und FPÖ“, sagt der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.



„Wenn es gegen die Bundesregierung geht, stört es die SPÖ plötzlich nicht mehr, gemeinsame Sache mit der FPÖ zu machen. Offenbar suchen die beiden Parteien die Zusammenarbeit“, so Stocker, der abschließend betont: „Sowohl der selbsternannte Marxist Andreas Babler als auch das Sicherheitsrisiko Herbert Kickl betreiben Politik am äußeren Rand des politischen Spektrums. Ihre Forderungen werden Schritt für Schritt populistischer und radikaler. Diese Entwicklung ist brandgefährlich. Denn wenn es nach den Rändern geht, wird die breite Mitte der Gesellschaft vergessen.“



