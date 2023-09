Stocker: Opposition verbreitet Märchen, die jeder Grundlage entbehren

Statt Österreich schlechtzureden, arbeitet die Bundesregierung für die Menschen in unserem Land

Wien (OTS) - "Die Opposition verbreitet Märchen, die jeder Grundlage entbehren. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Opposition die Maßnahmen der Bundesregierung kritisiert – doch was SPÖ und FPÖ betreiben, ist Realitätsverweigerung. Fakt ist: Die Bundesregierung hat den Menschen in unserem Land treffsicher und schnell geholfen, das bestätigt uns nicht zuletzt auch der Budgetdienst des Parlaments. Die inflationsbereinigte Kaufkraft in Österreich ist im internationalen EU-Vergleich am höchsten. Das bedeutet, dass den Österreichern mehr Geld zum Leben bleibt als in vielen anderen Ländern. Auch die Arbeitslosenrate ist auf dem niedrigsten Stand seit 2011, was für den Wirtschaftsstandort Österreich überlebenswichtig ist. Die Vorwürfe der Opposition gehen damit ins Leere", sagt der Nationalratsabgeordnete und Generalsekretär der Volkspartei Christian Stocker anlässlich der heutigen Nationalratssitzung.

"Die Scheinheiligkeit der Opposition ist offensichtlich: Dort, wo sie Verantwortung trägt, macht sie das Gegenteil von dem, was sie auf Bundesebene fordert. Das zeigt, dass sich die Menschen weder auf die Sozialdemokratie, noch auf das Sicherheitsrisiko Herbert Kickl verlassen können", so Stocker weiter, der abschließend betont: "Während die Opposition mit ihren Forderungen billigen Populismus betreibt, arbeitet die Bundesregierung tatsächlich für die österreichische Bevölkerung. Wir werden uns nicht daran beteiligen, Österreich schlechtzureden, sondern werden weiter dafür arbeiten, dass Österreich ein Vorbild für andere Länder bleibt." (Schluss)

