Andreas Terzer wird neuer Leiter der Magistratsabteilung 33 – Wien leuchtet

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 20.09.2023, wurde Andreas Terzer zum neuen Leiter der Magistratsabteilung 33 (Wien Leuchtet) bestellt. Das Bestellungsdekret übergab Magistratsdirektor – Stellvertreter Wolfgang Müller im Beisein von Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky und der für die MA 33 politisch zuständigen Stadträtin Uli Sima sowie dem Vorsitzenden der younion-Wien-Daseinsgewerkschaft Christian Meidlinger. Harald Bekehrti, der diese Abteilung seit 2010 geleitet hat, geht in Pension, ihm wurde in den Reden für seine mehr als ein Jahrzehnt dauernde Führung der Abteilung gedankt.

Werdegang des neuen Abteilungsleiters

Andreas Terzer absolvierte die HTL für Nachrichtentechnik in Mödling und startete seinen beruflichen Werdegang im Jahr 2003 in der Stadt Wien als Fachbediensteter des technischen Dienstes im damaligen Krankenanstaltenverbund (KAV) Sozialmedizinisches Zentrum Süd. Er studierte nebenberuflich, zuerst Studium Elektronik/Wirtschaft an der FH Technikum Wien (BSc.) und anschließend das Studium Innovations- und Technologiemanagement an der FH Technikum Wien (MSc.). Andreas Terzer war sechs Jahre im KAV tätig, bis er 2009 als Gruppenleiter-Stellvertreter Betriebsführung in die MA 33 wechselte. Zwei Jahre danach übernahm er als Leiter den Fachbereich Betrieb, bildete sich berufsbegleitend weiter mit dem Studium Prozess- und Projektmanagement an der FH Technikum Wien (akad. PM). 2019 erfolge der Wechsel in die Generaldirektion des nunmehrigen Wiener Gesundheitsverbunds mit der Bestellung zum Leiter der Abteilung Informationsmanagement. Mit 1. Jänner des heurigen Jahres stieg er zum Technischen Direktor und Leiter des Service Center Technik der Teilunternehmung Pflegewohnhäuser auf. Nach erfolgter Ausschreibung übernimmt Andreas Terzer nunmehr mit 20. September 2023 die Leitung der MA 33 – Wien leuchtet.

Magistratsabteilung 33 - Wien leuchtet

Folgende Zuständigkeiten obliegen der Magistratsabteilung 33 – Wien leuchtet:

die Planung, Errichtung, Betriebsführung und Erhaltung der öffentlichen Beleuchtung, der öffentlichen Uhren sowie von Lichtinstallationsanlagen, wie der Anstrahlungsanlagen und Effektbeleuchtungen im öffentlichen Raum

die Planung, Errichtung und Erhaltung der öffentlichen WLAN-Access-Points im öffentlichen Raum in Abstimmung mit der MA 01

Detailprojektierung, Errichtung, Betriebsführung und Erhaltung elektro- bzw. lichttechnischer Anlagen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs, wie Verkehrslichtsignalanlagen, beleuchtete Verkehrszeichen und Wegweiser, innenbeleuchtete Verkehrslichtsäulen und sonstige Verkehrsleiteinrichtungen

Planung, Errichtung, Betriebsführung und Erhaltung elektrotechnischer und maschineller Infrastrukturen von Tunnelanlagen und Überwachung der Tunnelanlagen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit (Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Stefan Leeb

Kommunikation Magistratsdirektion

Tel.: +43-1-4000-82125

Mail: stefan.leeb @ wien.gv.at