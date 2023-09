Überwältigende Mehrheit des Vorstands der Ärztekammer für Wien fordert Präsident OMR Dr. Johannes Steinhart zum Rücktritt auf

Nach Präsidium zweites zentrales Organ der Kammer, das Präsident mit überwältigender Mehrheit zum Rücktritt auffordert. Außerordentliche Vollversammlung beantragt.

Wien (OTS) - Die Ärzt*innenkoalition Wien gibt bekannt, dass nach intensiven Beratungen innerhalb der Vorstandsmandatare der Koalition der Entschluss gefasst wurde, den amtierenden Präsidenten, OMR Dr. Johannes Steinhart, zum sofortigen Rücktritt aufzufordern.



Diese Rücktrittsaufforderung durch die Mehrheit der Vorstandsmandatar*innen folgt einer Rücktrittsaufforderung durch 4/5 der Präsidiumsmitglieder am Nachmittag desselben Tages. Somit sind es nun zwei zentrale Organe der Kammer, die den Präsidenten mit überwältigender Mehrheit zum Rücktritt auffordern.



Der Aufruf zum Rücktritt erfolgt aufgrund des Verhaltens von Dr. Steinhart während der letzten Kuriensitzung am 15. September 2023 und in der Vorstandssitzung vom 19. September 2023. Dieses Verhalten führte dazu, dass die Vorstandsmandatare der Ärzt*innenkoalition sich gezwungen sahen, die Sitzung zu verlassen. Als Resultat blieb nur eine Minderheit des Vorstandes zurück, wodurch die Sitzung beschlussunfähig wurde.



Gemäß einer öffentlichen gemeinsamen Erklärung der Vereinigung österreichischer Ärztinnen und Ärzte, des Team Szekeres Wien, der Wahlgemeinschaft Ärzte für Ärzte - Wiener Mittelbau, sowie der Wahlärzte Wien Plus, hatte eine Minderheit der Vorstandsmandatare durch Abwesenheitsoptimierung der Mehrheit geplant, den Finanzreferenten Dr. Frédéric Tömböl, ein Präsidiumsmitglied, aus dem Hinterhalt abzuwählen - ein entsprechender Tagesordnungspunkt war nicht vorhanden. Dies scheint laut Veröffentlichung der genannten Fraktionen der Hauptgrund für die Vorstandssitzung gewesen zu sein, als Begründung war eine angebliche Anzeige genannt, die es in Wahrheit nicht gibt.



Zusätzlich dazu beantragt die Ärzt*innenkoalition Wien die Einberufung einer außerordentlichen Vollversammlung. Ziel dieser Versammlung ist es, zukünftige Kuriensitzungen für die Kurienmitglieder transparenter zu gestalten und über den seit längerem bestehenden Misstrauensantrag gegen Dr. Steinhart abzustimmen.

Die Ärzt*innenkoalition Wien besteht aus:

Ärzt*innen-Team für wertbasierte Standesvertretung in Wien (kurz: Ä-Team)

Wir Ärzt:Innen

Turnusärzte für Turnusärzte - Assistenzärzt*inneninitiative

Grüne Ärztinnen und Ärzte

We4U - Wohlfahrtsfonds abschaffen, Kammerumlage senken

Asklepios Union – Die Alternative mit Mut



