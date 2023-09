Der digi.case ist da!

Die Praxisvolksschule der Pädagogischen Hochschule Wien übernimmt mit Freude den Medienkoffer zur Schulung Informatischer Grundbildung in der Primarstufe.

Wien (OTS) - Im Rahmen des Projektes „Denken lernen, Probleme lösen (DLP)“ wurde ein Medienkoffer entwickelt, um für Volkschulkinder den Einstieg in Informatisches Denken zu erleichtern. Mit verschiedenen Spielen und unterschiedlichen Aufgabenstellungen wird mit einfachen Mitteln Problemlösedenken gefördert und der Umgang mit digitalen Medien vorbereitet. Begleitet von Fortbildungsmaßnahmen für die Lehrpersonen an den Pädagogischen Hochschulen, werden 4.000 digi.case österreichweit an Volksschulen verteilt.

Bundesminister Martin Polaschek überreichte einen der ersten digi.case der Praxisvolksschule der PH Wien und betonte die Bedeutung der sogenannten „MINT“-Bildung an Schulen: „Eine frühe Förderung der digitalen Medienkompetenz und das spielerische Lösen von komplexen Problemstellungen eröffnet Kindern eine Vielzahl an Möglichkeiten im späteren Leben und ist ein wichtiger Schlüssel zur Chancengleichheit. Der digi.case ist eine von zahlreichen Initiativen, die das ermöglichen. Wir führen Kinder dadurch spielerisch an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – kurz MINT- heran und ermutigen sie, ihre Talente in diesen wichtigen Zukunftsfeldern zu entdecken“ , so der Bundesminister. Direktorin Sabine Jakl übernahm den Medienkoffer mit Freude in Empfang: „Die Kinder der Praxisvolkschule werden ab der 1. Klasse im Umgang mit digitalen Medien geschult. Dadurch erfahren auch unsere Studierenden immer wieder, wie innovativer Unterricht gelingen kann. Der digi.case bietet sich als großartige Unterstützung an, junge Kinder in die Informatik einzuführen.“

Auch Rektorin Barbara Herzog-Punzenberger ist überzeugt davon, dass der digi.case einen wichtigen Beitrag für den Unterricht mit Digitalen Medien liefert: „Schon bei den Kleinsten anzusetzen, ist definitiv die richtige Strategie. Mit dem Medienkoffer digi.case wird bereits in der Primarstufe informatisches Denken und kreatives Problemlösen, entsprechend des neuen Lehrplans, gefördert.“

