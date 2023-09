ORF-1-Landkrimi-Premiere mit bis zu 692.000 Zuseherinnen und Zusehern

Hary Prinz und Anna Unterberger auf den Spuren der „Steirerschuld“

Wien (OTS) - Einen mysteriösen neuen Landkrimi-Fall in besonderer Kulisse wollten sich gestern, am Dienstag, dem 19. September 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 bis zu 692.000 Zuseherinnen und Zuseher nicht entgehen lassen. Durchschnittlich 658.000 Personen stellten sich nach dem Tod einer Studentin in der Klosterbibliothek gemeinsam mit Hary Prinz und Anna Unterberger bei einem Markanteil von 26 Prozent die Frage der „Steirerschuld“. Der Marktanteil in den Zielgruppen 12–49 bzw. 12–29 lag bei 23 bzw. 20 Prozent. Regie beim zehnten Steiermark-Landkrimi-Fall führte erneut Wolfgang Murnberger, der gemeinsam mit Maria Murnberger auch wieder für das Drehbuch verantwortlich zeichnete. „Steirerschuld“ basiert auf Figuren aus den „Steirerkrimis“ von Claudia Rossbacher und ist eine Koproduktion von Allegro Film mit ARD Degeto für ARD und ORF mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Cinestyria Filmcommission and Fonds. Alle bisherigen Landkrimis gibt es zum Nachsehen auf flimmit.at. Am Set wird bereits für Nachschub an der Steiermark-Landkrimi-Front gesorgt, wo sich das Ermittler-Duo mit den Tücken der „Steirerlist“ auseinandersetzen muss. Zu sehen voraussichtlich 2024 in ORF 1.

Vierte Staffel von „Walking on Sunshine” ab 25. September am ORF-1-Serienmontag

Noch mehr fiktionale österreichische Unterhaltung steht ab dem 25. September am ORF-1-Serienmontag auf dem Programm, wenn die ORF-Erfolgs-Dramedy „Walking on Sunshine“ um 20.15 Uhr mit neuen Doppelfolgen und Publikumslieblingen wie Robert Palfrader und Proschat Madani in seine vierte Staffel startet.

