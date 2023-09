„Heute“ und Heute.at werden zu gemeinsamer Redaktion zusammengeführt

Clemens Oistric wird Chefredakteur aller tagesaktuellen Nachrichten. Dr. Christian Nusser übernimmt die redaktionelle Leitung des neuen „Heute“-Premiumangebots. Launch im Herbst.

Wien (OTS) - Der „Heute“-Verlag nimmt nun die letzte Etappe zum multimedialen Medienhaus in Angriff. Mit 1. Oktober 2023 werden die Redaktionen von „Heute“ und Heute.at zusammengeführt. „Wir sehen einen rasanten Wandel in der Mediennutzung. Diesem wollen wir mit einer gemeinsamen Print- und Online-Redaktion begegnen und sind sicher, dass wir so für die Zukunft besser aufgestellt sind. Ziel ist es, in der kombinierten Reichweite der neuen Mediaanalyse das mit Abstand meistgenutzte private Medienangebot Österreichs zu werden“ , sagt „Heute“-Herausgeberin Dr. Eva Dichand.

„Bereits jetzt erreicht Heute.at jeden zweiten Internetnutzer in Österreich und täglich 624.000 Menschen mit einer kompakten und informativen Print-Ausgabe“, ergänzt Geschäftsführer Wolfgang Jansky und stellt in Aussicht: „Wir werden unsere Reichweite noch deutlich erhöhen.“

Alle Redakteurinnen und Redakteure von „Heute“ werden künftig sowohl für die Tageszeitung als auch für die Online-Plattform tätig sein – mit dem klaren Fokus auf Online first. Die Leitung der vierköpfigen Chefredaktion übernimmt Clemens Oistric. Der 31-jährige Wiener ist seit 2013 bei „Heute“ tätig und verantwortet seit 2020 Heute.at. „Ich bin davon überzeugt, dass zwei sehr starke Teams in Summe mehr als doppelt so stark auftreten. Wir werden digital mit großer Geschwindigkeit weiterwachsen und in Print und Online unverwechselbare Geschichten schreiben, die sonst niemand schreibt“ , verspricht Oistric.

Peter Lattinger (55) und Peter Frick (51) bleiben als stellvertretende Chefredakteure an Bord. Als viertes Mitglied komplettiert Lisa Kern (35) die Redaktionsleitung und wird insbesondere für den Unterhaltungsbereich und den konsequenten Ausbau des Video- und Socialmedia-Angebots verantwortlich zeichnen.

Dr. Christian Nusser, Chefredakteur der Tageszeitung „Heute“ und Autor des Satire-Blogs „Kopfnüsse“, übernimmt als Chefredakteur die Entwicklung eines neuen Premium-Angebots im „Heute“-Verlag.

„Gemeinsam mit unserem starken Schweizer Partner – dem börsennotierten Miteigentümer TX Group AG – werden wir neue, ungewöhnliche Wege gehen und eine starke Wachstumsstrategie bestreiten, um auch langfristig den Erfolg der Marke ‚Heute‘ auszubauen“ , betont „Heute“-Herausgeberin Dr. Eva Dichand.

Quellen: Österreichische Webanalyse, August 2023, Einzelangebote

Mediaanalyse 2022; Details zur Schwankungsbreite auf www.media-analyse.at/Signifikanz

