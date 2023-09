Spatenstich als starkes Signal für die Zukunft

Neuer Campus für die WALTER GROUP

Wiener Neudorf (OTS) - Der Spatenstich am 14. September zum Bau des WALTER GROUP-Campus markiert den nächsten Meilenstein in der Entwicklung der WALTER GROUP in Wiener Neudorf. Mit der Investition sichert sich die Unternehmensgruppe zusätzliche Freiräume für zukünftiges Wachstum und schafft ein außergewöhnliches Business-Ambiente für Mitarbeiter*innen, Kunden und Partner.

Mit einem Investitionsvolumen von über 45 Millionen Euro ist der WALTER GROUP-Campus die bislang größte Einzelinvestition in den Standort der Gruppe am Südrand von Wien. Sie wird zu 100 Prozent aus dem eigenen Cash-Flow finanziert. Hinter dem Projekt steckt laut den beiden Holding-Vorständen Günter Ringhofer und Alois Höfler mehr als nur die Errichtung neuer Büros. Vielmehr bilde der WALTER GROUP-Campus die Werte und Unternehmenskultur der WALTER GROUP ab und sei das Fundament für die Fortsetzung der langfristigen wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmensgruppe. Außerdem soll die Architektur das räumliche und gefühlte Zusammenrücken aller Mitarbeiter*innen und der Business-Units unterstützen. So etwa werden alle Unternehmensbereiche am Gelände, trotz verschiedener Gebäude, mit kurzen Wegen verbunden und überdacht zu erreichen sein. Das neue CONTAINEX-Bürogebäude ist dabei richtungsweisend für die gesamte Architektur und wird als das größte Projekt umgesetzt.



Raum für noch mehr Flexibilität

Als wichtigen Aspekt beim Bau des neuen Campus sieht die WALTER GROUP auch die Schaffung eines modernen und flexiblen Umfeldes. Damit investiert der zertifizierte Great Place to Work® in das bestmögliche Arbeitsumfeld, auch für zukünftige Mitarbeiter*innen. „Im Wettstreit um die besten Köpfe in Europa“ so Holding-Vorstand Alois Höfler, „können wir langfristig die besten Arbeitsbedingungen anbieten. Das bedeutet unter anderem, inner- und außerhalb der Bürogebäude Freiräume für Austausch und Kollaboration. Attraktive Bereiche, die das gemeinsame Arbeiten forcieren und uns noch mehr zusammenwachsen lassen.“



Möglichst attraktiv begrüßt die WALTER GROUP zukünftig auch seine Kunden, Besucher und Partner im neuen “Welcome Center“. Dieses wird zudem die Infrastruktur für Meetings und Präsentationen anbieten sowie einen kompakten Gastronomiebereich beherbergen. „Unsere Gäste sollen ankommen und sich wohlfühlen. Der integrierte CONTAINEX-Musterpark ermöglicht es in die vielfältige Produktwelt unserer mobilen Raumlösungen einzutauchen“, so Holding-Vorstand Günter Ringhofer.



Business-Restaurant bereits eröffnet

Einige Schritte vom künftigen Eingangsbereich entfernt hat man mit dem Business-Restaurant Walters schon Anfang 2023 eine Location im Stil des neuen Campus errichtet. Das Restaurant ist um einen begehbaren Wald angelegt, und sorgt für kulinarische Raffinesse bei Geschäftsessen oder Besprechungen, in der Mittagspause oder beim Take-away. Alois Höfler resümiert: „Insgesamt ist der Campus ein wichtiger Meilenstein für die WALTER GROUP, der Mitarbeiter*innen, Kunden, Partnern und Besuchern von der Ankunft bis zum Chill-out nach getaner Arbeit eine freundliche, klare und durchgängige Wohlfühlatmosphäre zum Verweilen und Arbeiten bietet.“

Rückfragen & Kontakt:

Matej Marković-Böhm, MSc

WALTER GROUP Service GmbH

+43 2236 606-7402

markovic-boehm @ walter-group.com