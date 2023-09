Wölbitsch ad Wien Holding Arena: Stadtrat Hanke schweigt zu allen Vorwürfen

Vergabe des Projekts bleibt eine Blackbox - Hanke muss endlich aufklären und durchgreifen

Wien (OTS) - „Obwohl stetig neue fragwürdige Details in der Causa Wien Holding Arena an die Oberfläche treten, hüllt sich der verantwortliche Stadtrat Peter Hanke in Schweigen. Auch in der heutigen Fragestunde des Gemeinderats wurde neuerlich mit substantiellen Informationen gegeizt“, so der Klubobmann der Wiener Volkspartei Markus Wölbitsch in einer ersten Reaktion.

„Während der angebliche Bestbieter von Hanke wortreich verteidigt wurde, wollte er zu Details der Vergabe keine Fragen beantworten. Offensichtlich liegt hier einiges im Argen, das der Öffentlichkeit vorenthalten werden soll“, so Wölbitsch weiter.



Es zeigt sich wie bei allen Großprojekten der SPÖ in Wien wieder das gleiche Muster. Man übergibt ein Großprojekt an eine Einheit der Stadt, die dann heillos überfordert ist. Die Bilanz der Wien-Holding bei Großprojekten - Stichwort Busbahnhof, Stichwort Stolz auf Wien Gesmbh - war davor schon eine katastrophale. „Hanke hätte es wissen müssen. Jetzt wird wieder gemauert, geschwiegen und am Ende muss der Steuerzahler wieder einspringen“, so der Klubobmann.

Angesichts der großen Bedeutung dieses Projekts für die Stadt ist der bisherige Prozess eine Schande. „Es kann nicht sein, dass dieses so wichtige Projekt an die Wand gefahren wird. Der verantwortliche Stadtrat Peter Hanke ist dringend aufgefordert, hier aufzuklären und endlich durchzugreifen“, so Wölbitsch abschließend.

