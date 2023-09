Müller Glas eröffnet neuen Standort in Lebring

und schafft damit mehr Raum für Produktvielfalt

Lebring (OTS) - Müller Glas, einer der führenden Anbieter von Gläsern, Flaschen und Verpackungslösungen, hat einen bedeutenden Schritt in seiner Expansionsstrategie gemacht. Am 29. September 2023 wird feierlich der neue Standort in Lebring eröffnet, der dazu dient, den wachsenden Anforderungen des Unternehmens gerecht zu werden und gleichzeitig die Kapazität und Produktvielfalt zu erweitern.

Mehr Räumlichkeiten und einzigartiges Shoppingerlebnis

Die neuen Räumlichkeiten in Lebring, Steiermark, bieten eine erheblich größere Lagerfläche von beeindruckenden 4.500 Quadratmetern sowie großzügige Bürobereiche. Das Highlight des neuen Standorts ist zweifellos der Abholshop, der stolze 600 Quadratmeter misst und Kunden ein einzigartiges Shoppingerlebnis bietet.

Abholshop für Groß- sowie Privatkunden

Ab dem 2. Oktober 2023, um 8 Uhr, werden die Türen des Shops für Kunden geöffnet, und das Sortiment von Müller Glas steht sowohl Direktvermarktern und Produzenten als auch Endkunden zur Verfügung. Hierbei ist es bereits ab einer Abnahme von einem Stück möglich, qualitativ hochwertige Produkte zu erwerben. Als besonderes Highlight erwartet die Besucher in den ersten Tagen eine kleine Überraschung.

Feierlicher Auftakt

Die Eröffnungsfeier am 29. September versammelt geladene Kunden, Geschäftspartner, lokale Vertreter und engagierte Mitarbeiter gleichermaßen. Dies markiert den Auftakt zu einer neuen Phase des Wachstums für Müller Glas, während das Unternehmen seine Präsenz und Serviceangebote weiter ausbaut.

Der Standort in Lebring, Steiermark, reiht sich nun in die Liste der Müller Glas Standorte ein, die sich von Langenlois über Innsbruck bis zur Zentrale in Göttlesbrunn erstrecken.

Müller Glas in Lebring ist ab 2.10. unter folgender Adresse zu erreichen:

Standort Steiermark: Südbahnweg 7 8403 Lebring

Für weitere Informationen, Produktanfragen und Kontaktaufnahmen besuchen Sie bitte die offizielle Website des Unternehmens unter www.muellerglass.com oder nehmen Sie telefonisch Kontakt unter +43 3182 20 440 auf.

Über Müller Glas:

Müller Glas ist ein renommiertes Unternehmen, das sich auf hochwertige Glaswaren, Flaschen und Verpackungslösungen spezialisiert hat. Mit einer langjährigen Tradition in der Branche und einem umfassenden Produktportfolio ist Müller Glas ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen und Endverbraucher gleichermaßen. Das Unternehmen legt großen Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit und ist stolz darauf, seine Präsenz weiter auszubauen, um die Bedürfnisse seiner Kunden noch besser zu erfüllen.

Details zur Veranstaltung "Eröffnung neuer Standort in Lebring"

Datum: 29.09.2023, 15:00 - 22:00 Uhr

Ort: Müller Glas Steiermark

Südbahnweg 7, 8403 Lebring Lebring, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Nadler

Email: elisabeth.nadler @ muellerglas.com

Telefon: +43 21628251 291