BMAW: Fundierte Weiterbildung für Frauen auf dem Weg in die Führungsebene

Wien (OTS/BMAW) - Qualifizierte Frauen sind in Management- und Aufsichtsratspositionen nach wie vor unterrepräsentiert. Deshalb stärken BMAW, WKÖ und IV durch das Programm „Zukunft.Frauen“ Frauen mit Führungspotenzial. Mit konkreten fachlichen Weiterbildungen und Unterstützung beim Aufbau eines Netzwerkes werden weibliche Führungskräfte unmittelbar auf ihrem Weg an die Spitze gefördert.

„Frauen sind meist auf einen sachlichen Führungsstil bedacht, was sich wiederum positiv auf die Mitarbeitermotivation, das Arbeitsklima und den Unternehmenserfolg auswirkt. Um den Anteil der Frauen in Spitzenfunktionen zu erhöhen, braucht es neben Professionalität, Mut und Eigeninitiative, entsprechende Rahmenbedingungen sowie gezielte politische Maßnahmen. Ich freue mich, dass wir mit der Initiative „Zukunft.Frauen“ qualifizierte Frauen gezielt auf ihrem Weg in die Führungsposition unterstützen“, unterstreicht Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler die Bedeutung von Frauen in Führungspositionen. Sie übergab die Diplome persönlich an die Absolventinnen des 22. Durchgang des Führungskräfteprogramms: „Ich gratuliere allen Absolventinnen von „Zukunft.Frauen“ zum erfolgreichen Abschluss und wünsche ihnen alles Gute für ihre weitere Karriere.“

„Ein starker Wirtschaftsstandort braucht auch starke Frauen. Mehr als jedes dritte Unternehmen in Österreich wird mittlerweile von einer Frau geführt, Frauen sind in der Wirtschaft auf der Überholspur“, betont WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf. „Diese Realität muss sich auch in Führungsebenen, Vorständen und Aufsichtsräten widerspiegeln. Wir können und wollen es uns nicht leisten, auf das Potenzial von Frauen zu verzichten. Zudem ist unbestritten, dass Frauenförderung in Unternehmen positive ökonomische Effekte bringt und ausgewogene Führungsteams zum Erfolg des Unternehmens beitragen. „Zukunft.Frauen“ ist eine erfolgreiche gemeinsame Initiative, die eine kompakten Weiterbildung vermittelt, beim Aufbau eines starken Netzwerks unterstützt und somit das Rüstzeug für bestens qualifizierte Frauen in Spitzenpositionen gibt. Ich wünsche allen Absolventinnen des 22. Durchgangs alles Gute und viel Erfolg beim Erreichen beruflicher Karriereziele“, unterstreicht Karlheinz Kopf.

„Wir in der Industriellenvereinigung (IV) sehen Vielfalt als Chance und als Business Case, denn Unternehmen mit diversen Führungsgremien können durch breites Fachwissen, Erfahrungen und unterschiedliche Führungsstile ihr volles Potenzial entfalten. Die Initiative „Zukunft.Frauen“ leistet einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung einer modernen Gesellschaft in Österreich und macht hochqualifizierte Frauen sichtbar. Im Laufe einer Karriere ist ein starkes Netzwerk neben Erfahrung und Qualifikation enorm wichtig und trägt zur Sichtbarkeit bei. „Zukunft.Frauen“ bietet ein solches Netzwerk, das weiterwächst. Als Wirtschaftsstandort Österreich können wir auf das Know-How und die Gestaltungsfähigkeit von Frauen nicht verzichten und müssen Rahmenbedingungen schaffen, damit sich dieses Potenzial voll entfalten kann. Das gilt gerade auch in Entscheidungs- und Führungspositionen, wo eine höhere Repräsentanz von Frauen erreicht werden muss.“

Im Rahmen der Diplomverleihung wurde auch die langjährige Programmleiterin von „Zukunft.Frauen“ Michaela Kern verabschiedet. Die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin, ausgebildete Trainerin sowie Beraterin zeigte sich seit Durchgang Eins im Jahr 2010 federführend für die Durchführung verantwortlich und hat als starke Fürsprecherin für Frauen und Chancengleichheit die Teilnehmerinnen der Kurse stets mit Kompetenz, Empathie und Engagement begleitet.

Das Förderprogramm „Zukunft.Frauen“ ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft (BMAW), der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und der Industriellenvereinigung (IV) und startete erstmals im September 2010. Es ist ein gelungener Mix aus Workshops, Netzwerkaufbau, Mentoring-Programmen und zahlreichen Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch, und gibt den Absolventinnen das nötige Rüstzeug für ihre herausfordernden Aufgabenbereiche.

"Zukunft.Frauen" wurde in nunmehr 22 Durchgängen bereits von 494 Frauen erfolgreich absolviert. Den 22. Durchgang haben 21 Absolventinnen abgeschlossen. Derzeit läuft der 23. Durchgang, Interessentinnen können ihre Bewerbung für den 24. Durchgang des Führungskräfteprogramms noch bis zum 14. November 2023 einreichen. Auch der „Zukunft.Frauen“- Alumnae Club erfreut sich großer Beliebtheit und verzeichnet über 340 Mitglieder. Alle Informationen zum Programm und zur Anmeldung gibt es unter: www.zukunft-frauen.at

Die öffentlich zugängige Aufsichtsrätinnen-Datenbank ergänzt die fundierte Ausbildung von „Zukunft.Frauen“ und erleichtert die Suche nach Kandidatinnen für Aufsichtsratsfunktionen wesentlich. In der Datenbank sind bereits über 900 top-qualifizierte Frauen registriert. Die freiwillige Selbstverpflichtung des Bundes zu einer Frauenquote in Aufsichtsgremien der Unternehmen, die einen Bundesanteil von mindestens 50 Prozent aufweisen, trägt zusätzlich zu einer Stärkung von Frauen in Führungspositionen bei. Die gesetzliche Verankerung der Frauenquote für Aufsichtsräte in Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt das.

Fotos der Veranstaltung finden Sie auf www.bmaw.gv.at

