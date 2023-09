Michaela Schmidt neue SPÖ-Abgeordnete im Nationalrat

39-jährige Salzburgerin wird SPÖ-Sprecherin für Nachhaltige Entwicklungsziele

Wien (OTS/SK) - Heute wurde im Nationalrat Michaela Schmidt als neue sozialdemokratische Abgeordnete angelobt. Die Salzburgerin folgt Cornelia Ecker nach, die ihr Mandat mit September zurückgelegt hat. Die Wirtschaftsexpertin wird Sprecherin für SDG, die Nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO. ****

„Nach anderthalb Jahren Teuerungskrise, in denen die Bundesregierung de facto nichts gegen die Inflation unternommen hat, steht unser Land kurz vor einer Rezession. Es freut mich daher, dass ich unseren sozialdemokratischen Nationalratsklub gerade in dieser Situation mit meiner Wirtschaftskompetenz verstärken darf“, sagt Michaela Schmidt.

Michaela Schmidt hat an der JKU Linz Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Volkswirtschaft studiert und ist seit mehreren Jahren in der Arbeiterkammer Salzburg tätig, seit 2019 als Leiterin der Abteilung Wirtschaft. Politisch ist sie in der Stadt Salzburg in der SPÖ-Sektion Liefering verankert, außerdem Mitglied im Landesparteivorstand der SPÖ Salzburg. Die 39-Jährige ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. (Schluss) ah/ls

