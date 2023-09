Doppelpass der Menschlichkeit auf dem Wiener Sport-Club-Platz

Wien (OTS) - Das Schlagerspiel in der vierten Runde der 2. Frauenfußball-Bundesliga zwischen dem Wiener Sport-Club und dem LASK ist zugleich auch ein Benefizspiel zugunsten des Integrationshauses. Die Hälfte aller Einnahmen aus der Veranstaltung am 23. September geht an das Hilfsprojekt für geflüchtete Menschen. WSC-Trainer Matthias Sirucek verspricht den Besucher:innen einen attraktiven Kick.

Das Jahr 2023 wird im Rückblick wohl als jenes in die Geschichte eingehen, in dem der Frauenfußball endgültig den Schritt in die Globalisierung vollzogen hat. Bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland scheiterten traditionelle Großmächte wie Deutschland oder Brasilien bereits in der Gruppenphase, für die Titelverteidigerinnen aus den USA war im Achtelfinale Schluss. Begeistern konnten stattdessen Teams wie Kolumbien, Nigeria oder Jamaika. Honoriert wurde dieser so spektakuläre wie unerwartete Turnierverlauf mit vollen Stadien und elektrisierender Stimmung.

Auch in Österreich wächst die Popularität des Frauenfußballs ungebrochen. Beim Match des Nationalteams gegen die mit Stars gespickte Auswahl Frankreichs im Rahmen der neugeschaffenen UEFA Women’s Nations League am 26. September ist ein neuer Zuschauer:innen-Rekord bereits fix: Über 6.000 Tickets sind für das Kräftemessen im Viola Park von Austria Wien bereits abgesetzt – die bisherige Bestmarke von 3.600 Fans wird somit bei weitem übertroffen werden.

Engagement mit Tradition

Auf regen Zuspruch der Fans hofft drei Tage davor auch das Frauenteam des Wiener Sport-Clubs. Am Samstag, dem 23. September empfangen die WSC-Frauen am Sportclubplatz die Auswahl des LASK. Und das Schlagerspiel der vierten Runde in der 2. Bundesliga ist nicht nur aufgrund des attraktiven Gegners der Rede wert. Die Hernalserinnen wollen selbstverständlich sportlich überzeugen, darüber hinaus aber auch – gemeinsam mit den Zuschauerinnen und Zuschauern – Gutes tun: Der Spieltagserlös (Eintrittsgelder, Buffeteinnahmen, Tombola, Spendenboxen) wird mit dem Integrationshaus geteilt.

Emina Puskarevic, Sport-Club-Kapitänin: „Wir haben uns alle bewusst entschieden für den Wiener Sport-Club zu spielen und vertreten somit all die Werte, für die dieser Verein steht. Dementsprechend sind wir sehr stolz, für diesen Zweck unsere Fußballschuhe zu schnüren und möglichst viele Zuschauer:innen ins Stadion zu locken!“

Bereits im Vorjahr stand ein Benefizspiel der Sportclub-Frauen im Zeichen des Kompetenzzentrums für die Aufnahme und Integration geflüchteter Menschen. Solidarität und soziales Engagement haben beim Sport-Club quasi Tradition. Das Resultat konnte sich sehen lassen: Ein Scheck über 12.450 Euro wurde übergeben. Die Fußballerinnen hoffen, dass auch diesmal bei der von der bettertogether group, Dornbach Networks, Schrägstrich Kommunikationsdesign, DOM Sicherheitstechnik und werbetechnik.wien unterstützten Veranstaltung ein nennenswerter Betrag zusammenkommt.

Angepfiffen wird um 16:00 Uhr, eine Karte kostet fünf Euro. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist der Eintritt gratis, auf die Kids warten außerdem Eis und Süßes solange der Vorrat reicht. Gefeiert wird nach dem Spiel in jedem Fall, nämlich auf einer Party mit DJs im Klubheim „The Flag“. Für alle, die am Samstag verhindert sind, besteht die Möglichkeit, den guten Zweck mit einer Spende auf das Konto der Sport-Club-Frauen (AT22 2011 1289 2717 0503, Verwendungszweck: „Spende Benefiz Integrationshaus“) zu unterstützen

Gegnerinnen mit Anspruch

Die sportliche Herausforderung für die WSC-Frauen ist erheblich, die Gegnerinnen aus Linz, erst im letzten Frühjahr in die 2. Bundesliga aufgestiegen, geben sich höchst ambitioniert und streben den Durchmarsch in die 1. Bundesliga an. Während der Sport-Club aktuell den 8. Tabellenplatz belegt, stehen die Linzerinnen punktgleich mit Leader SVK Wildcats an der zweiten Stelle.

Matthias Sirucek, Trainer der Sport-Club-Frauen, zu den Zielen seiner Elf: „Wir wollen in dieser Saison eher oben als unten eine Rolle spielen. Ich denke, mit diesem Kader ist das auch möglich. Die Trainings sind von äußerst hoher Qualität. Wir denken von Spiel zu Spiel, wollen bestmöglich performen und werden mit gutem attraktivem Fußball dafür sorgen, dass es sich auszahlt auf den Sport-Club-Platz zu kommen.“

Best-Practice der Menschlichkeit

Im Integrationshaus finden geflüchtete Menschen wieder zurück in ein selbständiges Leben. Das Angebot für Familien, unbegleitete minderjährige Geflüchtete und psychisch oder physisch kranke Schutzsuchende reicht von Unterkunft, Betreuung, Bildung bis hin zur Beratung. Aufgrund der starken Nachfrage nach psychologischer Unterstützung bietet ein neuer Schwerpunkt in der Beratungsstelle im zweiten Wiener Gemeindebezirk zusätzlich die Möglichkeit, ambulant psychologische Begleitung und Hilfestellung in Anspruch zu nehmen. Ziel ist ein möglichst niederschwelliges und ganzheitliches Unterstützungsangebot. Einzige Voraussetzung ist, dass Interessierte im Rahmen der Grundversorgung in Wien untergebracht sind – privat oder in organisierten Unterkünften. Für diese umfassende und qualitätsvolle Betreuung, Beratung und Bildung für geflüchtete Menschen und Migrant:innen ist das Integrationshaus auch stark auf Spenden angewiesen und freut sich über großartige Initiativen wie das Benefiz-Match der WSC-Fußballerinnen.

