„Best of klimafit“: Auszeichnung für vorbildliche Gebäudesanierungen

Besonders erfolgreiche Sanierungsprojekte werden als Vorzeigebeispiele vor den Vorhang geholt – vom Parlament bis zum Wohngebäude, von Wien bis über Österreichs Grenzen hinaus.

Wien (OTS) - Wie funktioniert nachhaltige Bestandsentwicklung und Sanierung von Gebäuden? Wie lautet der beste Weg vom Niedrigstenergiegebäude zum Netto-Nullgebäude? Sichtbare Antworten auf diese Fragen gaben am 19. September ausgewählte Vorzeigebeispiele von erfolgreich umgesetzten Gebäudesanierungen. Sie wurden bei einer Fachtagung des Klimaschutzministeriums (BMK) im Rahmen seiner Initiativen klimaaktiv und Austria Green Planet Building (AGPB) sowie von der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (ÖGNB) vor Fachpublikum präsentiert und ausgezeichnet.

„Die prämierten Wiener Projekte zeigen eindrucksvoll, wie energieeffizientes und klimaneutrales Bauen der Zukunft aussehen kann und wie wir Klimaneutralität im Gebäudesektor erreichen können. Besonders freut mich, dass österreichisches Know-how beim Thema Sanieren und Klimaschutz auch im Ausland erfolgreich zum Einsatz kommt. Die anspruchsvollen Kriterien der nationalen Klimaschutzinitiative klimaaktiv werden auch im internationalen Umfeld sehr geschätzt und dienen vielerorts als Vorbild“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Die Liste der über 60 präsentierten und ausgezeichneten Projekte reicht vom Österreichischen Parlament und der ORF-Zentrale am Wiener Küniglberg über zahlreiche Wohn-, Büro- und Geschäftsgebäude in nahezu allen Wiener Gemeindebezirken bis hin zum Vorzeigebeispiel für kreislauffähiges Bauen Grande Armée in Paris, zum Campus der Technischen Universität in München und zur Macallen Distillery in Großbritannien.

Die Auszeichnung der 56 Wiener Projekte und der fünf internationalen Vorzeigebeispiele fand im Rahmen einer hochkarätig besetzten Fachveranstaltung mit mehr als 300 Expertinnen und Experten aus der Bau- und Immobilienwirtschaft statt. Der Titel des Events und die Location waren gleichermaßen Programm: Unter dem Motto „Darauf bauen wir: Sanierung und klimafitte Gebäude für die Zukunft“ diskutierten Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und das Who is Who der Baubranche im MuTh, Wiens modernstem Konzertsaal mit außergewöhnlicher Architektur und Atmosphäre. Im Fokus der Gespräche standen neben Fragen zur Bestandsentwicklung auch die Rahmenbedingungen zur Steigerung der Sanierungsaktivitäten sowie die Rolle der EU-Taxonomie im Gebäudesektor auf dem Weg zur Klimaneutralität.

Druckfähiges Bildmaterial der ausgezeichneten Projekte finden Sie unter:

www.apa-fotoservice.at/galerie/33911

Weiterführende Informationen:

Broschüre mit Kurzbeschreibungen aller ausgezeichneten Projekte: www.klimaaktiv.at/dam/jcr:399a4973-4a7b-4685-9d21-229c0890389e/2023_Ausgezeichnete_Gebaeude%20WEB.pdf

Kurzvideos zu allen ausgezeichneten Gebäuden: www.youtube.com/playlist?list=PL2Wo7xCZweSuSvbMc-W6kNo2JFgQa6y2i

Über klimaaktiv

klimaaktiv ist die Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK). Mit der Entwicklung und Bereitstellung von Qualitätsstandards, der Aus- und Weiterbildung von Profis, mit Beratung, Information und einem großen Partnernetzwerk ergänzt klimaaktiv die Klimaschutzförderungen und -vorschriften. Erfahren Sie mehr über die Ziele, Aktivitäten, Akteurinnen und Akteure: klimaaktiv.at

Über ÖGNB

Total Quality Building, das Qualitätssicherungssystem der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (ÖGNB), ist bereits seit über 20 Jahren im Einsatz und war der Ausgangspunkt für weitere Gebäudebewertungssysteme in Österreich, wie eben klimaaktiv Gebäude, Aspern Monitor oder das Holistic Building Program HBP der BIG. Die ÖGNB versteht sich als offene Plattform für den Diskurs, Austausch und die Weiterentwicklung von Qualitätsanforderungen für nachhaltiges Bauen. oegnb.net

Über AGPB

Austrian Green Planet Building® (AGPB) zeichnet die im Ausland erbrachten herausragenden Leistungen österreichischer Unternehmen im Bereich Nachhaltig Bauen aus. Dabei stehen Energieeffizienz und Versorgung mit erneuerbaren Energien im Mittelpunkt. AGPB ist eine Initiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie sowie von ADVANTAGE AUSTRIA und überträgt die Kriterien der nationalen Klimaschutzinitiative klimaaktiv für die Bau- und Immobilienwirtschaft ins internationale Umfeld. agpb.at

