AILEVATOR von Know Center: Der Gamechanger für Ihr Business und Wirtschaft

Die neue Know Center Initiative "AILEVATOR" hilft Unternehmen dabei, das Potenzial ihrer KI-Ideen zu ermitteln und diese voll umzusetzen. Abholbar sind bis zu 20 Mio. Euro an Finanzierung.

Graz (OTS) -

AILEVATOR von Know Center: Das nächste Level / Der Gamechanger für Ihr Business und Wirtschaft

Seit über 20 Jahren steht das Know Center aus Graz an vorderster Front der KI-Innovation, Datenwissenschaft und der Entwicklung revolutionärer Technologien der nächsten Generation. Als europäisch führendes Spitzenforschungszentrum für Trustworthy AI und Data Science gestaltet es eine technologische Zukunft, die sicher, nachhaltig, fair und vertrauenswürdig ist. Und jetzt gibt es wieder einen neuen Geniestreich aus der steirischen Landeshauptstadt: Das Programm AILEVATOR bietet Partnern aus der ganzen Welt die Möglichkeit, vertrauenswürdige und zukunftssichere KI-Geschäftsmodelle so einfach wie möglich zu gestalten und eine Idee in ein ausgereiftes Produkt zu verwandeln.

Das Know Center bietet starken, zukunftsorientierten Marken eine klare Vision und ermöglicht wegweisende Kooperationsmöglichkeiten entlang der Wertschöpfungskette. Durch Anwendungen und industrieorientierte Forschung ebnet es Unternehmen den Weg für vertrauenswürdige KI-Projekte, um nachhaltigen Fortschritt mit höchstem Mehrwert für Industrie und Gesellschaft zu erzielen. Gemeinsam mit renommierten Partnern aus Industrie und Wissenschaft, die von der international anerkannten Expertise in einer Vielzahl von Bereichen – etwa Informationssicherheit, vertrauenswürdige KI oder Dateninnovation – profitieren, entwickelt das Know Center Technologien und Lösungen, die den Wettbewerb sowie die Resilienz von Unternehmen stärken und den Wirtschafts- und Digitalstandort Österreich für die Zukunft wappnen.

Die Zukunft der KI

Da KI-Technologien immer komplexer und leistungsfähiger werden, ist es wichtig sicherzustellen, dass sie gleichzeitig sicher, ethisch vertretbar und zum Nutzen der Gemeinschaft entwickelt und eingesetzt werden – denn nur eine vertrauenswürdige KI ermöglicht die effektive Synergie zwischen KI, Industrie und Gesellschaft. Die Forschung und die Forscher:innen des Know Center gehören zur intellektuellen Spitze Europas und tragen mit ihrer extensiven Expertise zu dieser KI-Revolution bei, indem sie – in Kooperation mit innovativen Partnern – modernste Methoden und Techniken in der Wissenschaft entwickeln. Ihr weltweiter Einfluss basiert auf den neuesten Erkenntnissen und Einsichten mit einem interdisziplinären Ansatz sowie fundiertem Wissen über ein breites Spektrum an Themen – von Datenwissenschaft über Kryptographie bis KI-Entwicklung und mehr.



Mit dem AILEVATOR in neue Business-Sphären

Angemessene Unterstützung spielt – speziell bei wegweisenden Innovationen – eine entscheidende Rolle. Mit der AILEVATOR-Initiative bietet das Know Center Unternehmen einen schnellen und einfach zugänglichen Projektstart sowie attraktive Förderungsmodelle für ihre KI-Projekte: Denn dank seiner international renommierten Forschungsexzellenz hat das Know Center die Möglichkeit erhalten, zusätzliche Ressourcen für vielversprechende Ideen bereitzustellen und dadurch technologische Fortschritte zu ermöglichen – die Kooperation mit dem Spitzenforschungszentrum eröffnet den Zugang zu einer Finanzierung von bis zu 20 Millionen Euro. Während der Zusammenarbeit werden die innovativen Partnerunternehmen auf allen Ebenen umfassend unterstützt, um das nachhaltige wirtschaftliche Wachstum voranzutreiben, zukunftssichere Digitalisierungsstrategien zu etablieren und beständige Geschäftsmodelle umzusetzen.

Zudem bietet das AILEVATOR-Programm auch eine optimale Möglichkeit, bahnbrechende neue Forschung zu aktuellen Themen durchzuführen: Die Finanzierungsoption über die COMET-Partnerschaft, die das Know Center für Unternehmen, die wegweisende Innovationen auf Basis neuester Ergebnisse in vertrauenswürdiger KI und Daten wagen wollen, kostenlos anbietet, gewährleistet maximale Unterstützung und minimale Verluste für KMUs, Start-Ups und Partner, die sich nicht sicher sind, welche Wege ihre anfängliche Forschung einschlagen wird und, ob überhaupt ein serienreifes Produkt daraus resultiert. COMET (Competence Centers for Excellent Technologies) sind für ihre Spitzenforschung international ausgezeichnete Zentren, die an Schlüsselthemen der Zukunft wie Klimaschutz, Digitalisierung, Mobilität und Gesundheit forschen und erfolgreich Lösungen erarbeiten. Die Research-Unit des Know Center ist eines von 25 COMET-Zentren in Österreich.

Mit umfassender Erfahrung auf EU-Projektebene und in Industrieprojekten verfügt das Know Center über Domänenwissen und Fachkenntnisse in nahezu allen KI-relevanten Branchen und Bereichen.

„Mit dem richtigen individuellen Ansatz kann diese europaweit führende Expertise im Rahmen des AILEVATOR-Programms dazu genutzt werden, revolutionäre Ideen auf jeder Ebene in einen ausgearbeiteten Aktionsplan umzusetzen und in schneller Folge zur Produktreife zu führen“, zeigt sich Oliver Bernecker, Chief Executive Officer Know Center, begeistert über das Potenzial von AILEVATOR für die einzelnen Unternehmen sowie auch für den gesamten Wirtschafts- und Digitalstandort Österreich.

Alle Details zum AILEVATOR: www.know-center.at/ailevator

Sie möchten sich ein eigenes Bild von den Möglichkeiten der AILEVATOR-Initiative für Ihr Unternehmen machen? Dann schauen Sie doch auf der AI KNOW 2023, der relevanteste KI-Konferenz Europas, vorbei und nutzen Sie im Rahmen der Präsentation des AILEVATOR-Programms die einmalige Chance auf exklusive Insights von führenden KI-Forscher:innen des Know Center.



Über das Know Center:

Das Know Center ist ein führendes europäisches Innovations- und Spitzenforschungszentrum für vertrauenswürdige KI und Data Science. Mit State-of-the-Art & Beyond Technologien, Spitzenforschung im eigenen Haus und hochinnovativen Projekten mit Kunden aus Industrie, Energie und Health Care stellt der Grazer Innovationshub, welcher auch ein COMET-Kompetenzzentrum ist, die Transformation der neuesten Erkenntnisse auf dem Gebiet der Data Science und KI in konkrete Wettbewerbsvorteile für Unternehmen sicher. Für Wissenschaft und Gesellschaft liefert das Unternehmen die technologische Basis für die Lösung der großen Zukunftsfragen. Mit seinen wegweisenden Innovationen trägt das Know Center dazu bei, dass Europa die Technologie- und Datensouveränität zurückgewinnt und die strategische Hoheit über relevante Daten bei gleichzeitiger Wahrung eines offenen und innovationsgetriebenen Marktes garantieren kann.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.know-center.at

Rückfragen & Kontakt:

Nina Russ

Know Center

+43 664 88892170

nruss @ know-center.at