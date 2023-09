Fachtagung ERP Future – Business am 11. Oktober 2023 in Linz

ERP-Einführung neu gedacht: Konzepte und Methoden für die erfolgreiche Implementierung und Weiterentwicklung von ERP-Systemlandschaften

Wien/Linz (OTS) - Die Einführung eines Enterprise-Resource-Planning (ERP)-Systems ist für Unternehmen ein komplexer und oft herausfordernder Prozess. Die traditionellen Ansätze zur ERP-Implementierung haben sich jedoch weiterentwickelt, um den sich ständig verändernden Anforderungen und Technologien gerecht zu werden. Wie dies optimal funktionieren kann, welche Optionen dafür zur Verfügung stehen und wie Organisationen das bereits umsetzen, erfahren die Teilnehmer*innen der ERP Future – Business am 11. Oktober 2023 an der Johannes Kepler Universität Linz (JKU). Eine Fachmesse mit mehreren Systemanbietern und Implementierungspartnern begleitet die Fachtagung, welche heuer von der Universität Innsbruck in Zusammenarbeit mit der JKU veranstaltet wird.

Die Fachmesse sowie die Fachtagung mit interessanten Vorträgen bilden die Grundlage zum Informationsaustausch zu aktuellen Trends und Entwicklungen rund um „Enterprise Systems“ und deren Eco-Systeme. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr vor allem auf neuen Methoden und Konzepten für die erfolgreiche Einführung von ERP-Systemen.

In den Fachvorträgen wird unter anderem darauf eingegangen, wie neue Vorgehensweisen eine erfolgreiche Implementierung sowie Weiterentwicklung unterstützen können. Erfahrungen mit diesen neuen Methoden und Herangehensweisen sowie deren Einsatz in der Praxis werden vorgestellt und von Referenzkund*innen beleuchtet. Eine ERP Einführung bietet viele neue Chancen, um Geschäftsprozesse zu überdenken und innovative Technologien zum Einsatz zu bringen. Neben den technologischen Schwerpunkten wird auch die Einbindung der ERP Anwender*innen diskutiert, um diese frühzeitig einzubinden und einen nachhaltigen Einführungs- und Weiterentwicklungsprozess zu etablieren.

Die Vorträge werden an der JKU in Linz in zwei Tracks parallel abgehalten. Die Messestände der ausstellenden Unternehmen können von den Teilnehmer*innen von 9 bis 17 Uhr besucht werden.

Ausstellende Unternehmen bei der ERP Future 2023 in Linz sind:

All For One Austria GmbH ams.Solution AG Asseco Solutions GmbH Cegeka Business Solutions Österreich GmbH Engomo GmbH FLEXiCODE GmbH GUS ERP GmbH Kreuzbauer IT GmbH ORBIS Austria GmbH proALPHA Software Austria GmbH PSI Automotive & Industry Austria GmbH schrempp edv GmbH SIS Consulting GmbH TimeLine Business Solutions Group

Ergänzend findet für Anwender*innen am Vorabend der Tagung (10.10.2023, 16 – 18 Uhr) ein optional buchbares ERP-Seminar zur Auswahl und Evaluierung von Enterprise Systems statt.

Die Universität Innsbruck bietet mit der Veranstaltungsreihe ERP Future bereits seit fünfzehn Jahren eine unabhängige Plattform für Anwender*innen und Entscheidungsträger*innen, die sich einen fundierten Überblick über das Kernthema Enterprise Resource Planning (ERP) sowie über die Themenfelder rund um Business Intelligence (BI), Business Process Management (BPM), Customer Relationship Management (CRM) und Supply Chain Management (SCM) verschaffen wollen.

Das Organisationsteam der Universität Innsbruck freut sich auf einen regen Austausch zwischen den Aussteller*innen und Anwender*innen.

Das Programm sowie weitere Details sind unter www.erp-future.com verfügbar.

ERP Future 2023 – Business

Fachtagung & Fachmesse

Datum: 11.10.2023, 9 - 17 Uhr

Ort: JKU Linz, Altenberger Straße 69, 4040 Linz (Österreich)

Url: https://www.erp-future.com

Mit Gutscheincode (336-QFS-VEQ) besteht für Anwenderorganisationen die Möglichkeit zur kostenfreien Teilnahme. Die Teilnahme von Professionals (z.B. IT-Berater*innen, Unternehmensberater*innen, Consultants, IT-Consultants, IT-Dienstleister*innen, Mitarbeiter*innen von Business-Software-Anbietern) ist kostenpflichtig.

