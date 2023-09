Vorsitzende Polaschek, Unabhängige Gewerkschaftsfraktion (UG): Aufruf zur Teilnahme an der ÖGB-Menschenkette

Preise runter! Löhne rauf!

Wien (OTS) - „Manchmal muss der Protest auf die Straße getragen werden und zwar genau an die richtige Adresse,“ ist sich Marion Polaschek, Vorsitzende der Unabhängigen Gewerkschaftsfraktion im ÖGB, sicher und ergänzt: „Es ist einigen unserer politischen Vertreter:innen offensichtlich nicht klar, dass es Menschen gibt, die von ihrem Einkommen essen, wohnen, heizen - eben leben müssen und sie nicht auf irgendwelche Back-Ups zurückgreifen können, wenn das nicht mehr reicht.“

Die vielfältigen Krisen haben wesentlich dazu beigetragen, dass sich die Preis-Lohnspirale immer schneller dreht, was die Verhandlungen für Lohnerhöhungen schwieriger denn je gestaltet. Es mehren sich auch die Stimmen, die eine Änderung in der Inflationsabgeltungssystematik fordern, was für Arbeitnehmer:innen einen Verlust im Vergleich zum Vorjahr bedeuten würde.

„Anstatt ihre gewichtige Stimme solidarisch für Antiinflationsmaßnahmen seitens der Politik einzusetzen, überlegen viele Arbeitgeber:innen und ihre Vertretungen lieber, wie sie die Spielregeln für die anstehenden Lohn- und Gehaltsverhandlungen günstig abändern können“, ärgert sich Marion Polaschek und ergänzt: „Das ist nicht nur ganz schlechter Stil und in höchstem Maße unfair – es gefährdet unseren Wohlstand und den sozialen Frieden. Damit darf niemand spielen!“

„Die Unabhängigen sind über alle Fachgewerkschaften hinweg und mit dem ÖGB solidarisch: Alle Gewerkschafter:innen müssen jetzt auch öffentlich, abseits der Verhandlungstische, zeigen, dass sie für die Interessen der Kolleg:innen stark und einig sind,“ meint sie abschließend.

ÖGB-Menschenkette rund ums Parlament (Bannmeile) – Treffpunkt der UG im ÖGB und ihrer Mitgliedsorganisationen:

- Mittwoch, 20.09.2023, um 16.30h

- Maria-Theresien-Platz, Wien, beim Kumpf-Elephanten vor dem Naturhistorischen Museum

