Preis für nachhaltige Textilien: Wiener Modeschülerinnen für Kollektion „Hope“ mit „Vivienne“-Jugendpreis ausgezeichnet

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Stiftung COMÚN prämieren Klasse der Modeschule Herbststraße für Schwerpunkt Klimaschutz

Fast Fashion ist in den letzten Jahrzehnten leider zur Norm geworden. Überkonsum und Überproduktion von Bekleidung – also Kleidung, die nie getragen oder gleich vernichtet wird – verursachen enorme Ressourcen- und Energieverschwendung und belasten unsere Umwelt sehr. Dass es auch anders geht beweisen die engagierten Schülerinnen. Sie zeigen vor wie sich nachhaltige Mode im Sinne des Klimaschutzes realisieren lässt. Ich gratuliere den Gewinnerinnen des diesjährigen Vivienne-Jugendpreises! Klimaschutzministerin Leonore Gewessler 1/2

Es begeistert mich, wie hervorragend die Schülerinnen in ihrer Kollektion den Wunsch nach mehr Klimaschutz und ihre kreativen Designs als angehende Modeschaffende miteinander verbinden. Zurecht erhält die KMD Herbststraße daher den diesjährigen Vivienne-Preis. Wir hoffen dass noch viele weitere Schulen diesem leuchtenden Vorbild folgen“ COMÚN-Vorsitzende Veronika Bohrn Mena 2/2

Wien (OTS) - Die „Vivienne“, der österreichische Preis für ökologische Textilien, wurde Anfang 2023 von Klimaministerium und Stiftung COMÚN ins Leben gerufen. Dutzende Unternehmen und Modeschaffende waren dem ersten Aufruf gefolgt. Die Prämierung erfolgte im Rahmen der „Österreichischen Konsumdialoge: Textilien“. Ein eigener Jugendpreis wurde aber auch für Schulen geschaffen, um Perspektiven junger Menschen auf das Thema sichtbar zu machen.

Eine unabhängige Jury hat nun aus dutzenden Einsendungen von Schulen aus ganz Österreich einstimmig ein Siegerprojekt gekürt, dieses wurde mit dem „Vivienne“-Jugendpreis ausgezeichnet. Bundesministerin Leonore Gewessler und COMÚN-Vorsitzende Veronika Bohrn Mena überreichten die „Vivienne“ persönlich an die Schülerinnen, zusätzlich gibt es ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro für die Klassenkasse.

Wertvoller Beitrag zur Bewusstseinsbildung

„Fast Fashion ist in den letzten Jahrzehnten leider zur Norm geworden. Überkonsum und Überproduktion von Bekleidung – also Kleidung, die nie getragen oder gleich vernichtet wird – verursachen enorme Ressourcen- und Energieverschwendung und belasten unsere Umwelt sehr. Dass es auch anders geht beweisen die engagierten Schülerinnen. Sie zeigen vor wie sich nachhaltige Mode im Sinne des Klimaschutzes realisieren lässt. Ich gratuliere den Gewinnerinnen des diesjährigen Vivienne-Jugendpreises!“ , sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

„Es begeistert mich, wie hervorragend die Schülerinnen in ihrer Kollektion den Wunsch nach mehr Klimaschutz und ihre kreativen Designs als angehende Modeschaffende miteinander verbinden. Zurecht erhält die KMD Herbststraße daher den diesjährigen Vivienne-Preis. Wir hoffen dass noch viele weitere Schulen diesem leuchtenden Vorbild folgen“ so COMÚN-Vorsitzende Veronika Bohrn Mena bei der Preisverleihung.

Schülerinnen wollten auf Dringlichkeit von Klimaschutz aufmerksam machen

Die Schülerinnen der 1. Gruppe der 1HMA an der Kunst- und Modeschule Herbststraße in Wien überzeugten mit ihrem Rock-Konzept „Hope“: „Wir haben poetische Designs und Botschaften entwickelt und dabei kreative Metaphern eingesetzt, um die Auswirkungen von Klimawandel und Fast Fashion auf unseren Planeten zu veranschaulichen. Die Philosophie hinter unserer Kollektion betont, dass es an der Zeit ist, unseren Planeten zu schützen und den Klimawandel durch den Fokus auf nachhaltige Mode und Recycling zu bekämpfen. Unser Ziel ist es, die Menschen auf die Dringlichkeit des Themas aufmerksam zu machen und somit einen wertvollen Beitrag zur Bewusstseinsbildung zu leisten.“

Rückfragen & Kontakt:

Stiftung COMÚN, vorstand @ comun.at, +436607038864