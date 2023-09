Saubermacher schließt mit Redwood strategische Partnerschaft für nachhaltiges Batterierecycling

Saubermacher legt den Ausbau seines selbst entwickelten Recyclingverfahrens für Lithium-Ionen-Batterien in die Hände des US-Kreislaufwirtschaftsspezialisten Redwood Materials Inc.

Nur wer rasch eine kritische Größe erreicht, kann langfristig eine führende Rolle im Bereich des Lithium-Ionen-Batterierecyclings einnehmen. Die dafür erforderlichen, erheblichen Investitionen kann Saubermacher allein nicht leisten. Mit Redwood haben wir den richtigen Partner gefunden, um für unsere Kunden den Batteriekreislauf nachhaltig zu schließen Ralf Mittermayr, CEO der Saubermacher AG

Feldkirchen bei Graz (OTS) - Redwood erwarb 100 Prozent der Saubermacher-Tochter Redux Recycling GmbH, dem führenden Lithium-Ionen-Batterie-Recycler in der EU, per 14. September 2023. Saubermacher bleibt weiterhin im Bereich der Lithium-Batterien-Verwertung mit Redwood in strategischer Partnerschaft aktiv. Gemeinsames Ziel ist die nachhaltige Schließung des Kreislaufs von Batterien.

Während Batteriehersteller für Elektrofahrzeuge ihre Produktion in Europa hochfahren, ist es nun auch für Recyclingunternehmen notwendig, umfassende Kapazitäten zu schaffen, um eine relevante Marktposition einnehmen zu können. Globale Herausforderungen wie der Klimawandel, der stark wachsende E-Mobilitätssektor und der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit von Rohstoffvorkommen außerhalb Europas unterstreichen die hohe Bedeutung von geschlossenen Kreisläufen in diesem Bereich zusätzlich.

Um diesem Bedarf gerecht zu werden und sein Engagement auf dem europäischen Markt weiter auszubauen, übernahm Redwood letzte Woche 100 Prozent der Saubermacher Tochter Redux Recycling mit Sitz in Bremerhaven. Das von Saubermacher und Redux selbst entwickelte Aufbereitungsverfahren stellt eine komplementäre Ergänzung des Technologieportfolios von Redwood dar. Beispielsweise erreicht Redux bei Metallen schon heute Verwertungsquoten von bis zu 95 Prozent. Auch die sog. Aktivmasse stellt ein bedeutendes Verwertungsprodukt dar, wo mit Hilfe der Recyclingverfahren von Redwood, wie etwa hydrometallurgischen Prozessen, kritische Rohstoffe wie etwa Nickel, Kobalt und Lithium rückgewonnen werden können. Redwood übernimmt auch das komplette Redux-Team, bestehend aus zahlreichen Fachexpert:innen wie Chemiker:innen, Materialwissenschaftler:innen oder Metallurg:innen

„ Nur wer rasch eine kritische Größe erreicht, kann langfristig eine führende Rolle im Bereich des Lithium-Ionen-Batterierecyclings einnehmen. Die dafür erforderlichen, erheblichen Investitionen kann Saubermacher allein nicht leisten. Mit Redwood haben wir den richtigen Partner gefunden, um für unsere Kunden den Batteriekreislauf nachhaltig zu schließen ", freute sich Ralf Mittermayr, CEO der Saubermacher AG.

Der österreichische Entsorgungsprofi fokussiert sich künftig auf alle wichtigen Services für die Entsorgung und Rückführung von Batterien nach höchsten Sicherheitsstandards sowie auf die Sortierung und Verwertung von klassischen Haushaltsbatterien. Die Kreislaufführung wird im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit Redwood sichergestellt bzw. weiter-entwickelt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Über Redwood Materials

Redwood Materials schafft eine zirkuläre Lieferkette, um den ökologischen Fußabdruck und die Kosten von Lithium-Ionen-Batterien und den von ihnen angetriebenen Elektrofahrzeugen und nachhaltigen Energiespeichersystemen zu senken. Das von JB Straubel gegründete Unternehmen mit Sitz in Nevada, USA, bietet in großem Umfang heimische Anoden- und Kathodenmaterialien an, die aus recycelten Batterien hergestellt werden. Redwood erhält jährlich ca. 10 GWh Altbatterien zum Recycling, die dann aufbereitet und als wichtige Batterierohstoffe wiedereingesetzt werden. Das Unternehmen plant, die Produktion von Anoden- und Kathodenkomponenten in den USA bis 2025 auf 100 GWh pro Jahr zu steigern, womit mehr als eine Million Elektrofahrzeuge pro Jahr produziert werden können.

Über Saubermacher

Die Saubermacher AG ist ein internationales Entsorgungs- und Recyclingunternehmen mit Sitz in Feldkirchen bei Graz. Das Familienunternehmen wurde 1979 von Hans und Margret Roth gegründet und ist kompetenter Partner für ca. 1.600 Kommunen und rund 42.000 Unternehmen. Der Betrieb beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiter:innen in Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien und Kroatien. Bei der Nachhaltigkeitsbewertung von GRESB erreichte der Umweltpionier vier Mal in Folge den ersten Platz weltweit (2018-2021). 2022 schaffte Saubermacher den hervorragenden 2. Rang unter den Entsorgern.

